Bölgesel asgari ücret gündemi sürüyor! MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan enflasyon ve refah payı vurgusu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, CNBC-e’de yayınlanan bir programda asgari ücret ve faiz politikalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret zammına ilişkin konuşan Asmalı, "Türkiye’de maaşların yetersiz kalmasının ana nedenlerinden biri yüksek kira maliyetleri. Hanehalkının harcamalarının yüzde 50’den fazlası konut, enerji ve gıda gibi temel ihtiyaçlara gidiyor. Bu nedenle, büyük şehirlerde geçinmek zorlaşıyor. Bölgesel asgari ücret uygulaması değerlendirilebilir. Beklenen enflasyon rakamı üzerine bir refah payı eklenerek adil bir asgari ücret formülü bulunabilir" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret artışının tüm çalışan grupları için belirleyici bir rol oynadığını söyleyen Asmalı, "Hassas bir denge var. Alım gücünü korumak, çalışanların refahını artırmak esas olmalı. Ayrıca, sosyal destek mekanizmalarının devreye sokulması bu dengeyi sağlamakta önemli bir araç olabilir" dedi.

Faiz oranlarına da değinen Asmalı, yüksek faiz oranlarının iş dünyası üzerinde yarattığı yükü eleştirerek, "Türk iş insanı, finansmanı yatırıma dönüştürüyor. Ancak yüzde 50’ye varan faiz oranlarıyla çalışmak büyük bir maliyet oluşturuyor. Enflasyonla mücadele yalnızca para politikalarıyla yeterli değil; yapısal reformlar ve sıkı maliye politikalarıyla desteklenmesi gerekiyor" dedi.

2024 yılı sonunda sembolik bir faiz indirimi yapılmasının hem ekonomik hem de toplumsal açıdan olumlu etkiler yaratabileceğini ifade eden Asmalı, "Yüksek faiz oranları maliyet enflasyonunu artırıyor. Bu nedenle, Aralık ayında bir faiz indirimi topluma ve piyasaya olumlu bir mesaj verir" açıklamasında bulundu.