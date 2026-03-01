Borsa Uzmanları Derneği Başkanı Aydemir: Piyasalar bu tip riskleri atlatabilecek birikime sahiptir

Aydemir, jeopolitik risklere karşı finansal piyasalardaki paydaşlara yönelik açıklamada bulundu.

"Yakın coğrafyamızda vuku bulan gelişmeler hepimizi üzmektedir. Öncelikle yaşanan olayların bir an önce sulh ile sonuçlanması dileğimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz. " ifadesini kullanan Aydemir, artan jeopolitik risklerin tüm dünya ve Türkiye ekonomisi üzerine etkileri olabileceğini belirtti.

Aydemir, ancak burada kritik noktanın sürecin "ne boyutta ve ne süreyle" devam edeceği yönünde olacağını aktardı.

"Rasyonel bir tavır sergilenmesi başta yatırımcılar olmak üzere tüm piyasa katılımcılarının üstüne düşen görevdir"

Bölgesel bir güç olarak yakın coğrafyada son otuz beş yılda benzer süreçlerle karşılaşılmış olunmasına karşın gerek ekonomik gerekse uluslararası ilişkiler bağlamında başarılı yönetsel süreçlerin sergilendiğini vurgulayan Aydemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlgili kurum ve kuruluşlarımız konunun başta ekonomik boyutu olmak üzere etki analizlerini yaparak kamuoyuyla paylaşmaları durumunda ekonomik sis daha da dağılabilecektir. Ülkemizin dirençli ve dinamik bir ekonomik yapısı olduğu unutulmadan algı manipülasyonlarına karşı dikkatli olunarak rasyonel bir tavır sergilenmesi başta yatırımcılar olmak üzere tüm piyasa katılımcılarının üstüne düşen görevdir. Bu bağlamda manipülasyon ve benzeri davranışların önlenmesi ve sağlıklı fiyat oluşumu için bazı geçici önlemlerin alınması yoluna da gidilebilir. Sermaye piyasalarının güzide kurumu olan borsaların evvel emirde üstlenmesi gereken görev likidasyonu sağlamak ve paydaşlarını korumaktır."

Aydemir, bu nedenle borsanın çok zorunlu haller dışında açık kalmasının esas olduğunu vurguladı.

Ancak olağan dışı bazı durumlarda geçici olmak kaydıyla bazı önlemler gündeme gelebileceğini belirten Aydemir, Borsa Uzmanları Derneği olarak önerdikleri alınabilecek önlemleri, "Manipülatif haber akışının ilgili kurumlarca daha sıkı takibi, açığa satış işlemlerinin geçici süreyle askıya alınması, pay geri alımlarının daha da kolaylaştırılması için ivedilikle karar alınması, VİOP Teminat oranlarının artırılması, sermaye piyasası paydaşlarının katılacağı borsa istikrar fonunun kurulup, şeffaf olarak işletilmesi, ödünç hisse işlemlerinde kısıtlayıcı önlemler alınması, uzun süredir gündeme getirilen BIST bünyesinde piyasanın tüm paydaşlarının belli kıstaslarla katılabileceği özel piyasa izleme ve geliştirme komitesinin kurulması ve piyasanın geliştirilmesi için alınacak önlemlerin hayata geçirilmesi" olarak sıraladı.

Aydemir, açıklamasında, "Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasaları bu tip riskleri atlatabilecek birikime sahiptir. Bu nedenle tüm paydaşların soğukkanlı ve rasyonel karar almaları hem kendileri hem de piyasalar açısından olumlu sonuç verecektir." ifadelerine yer verdi.