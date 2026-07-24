Borsada dikkat çeken tablo: Yerli yatırımcının tercihi kazandırdı!

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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) yayımladığı 2026 Haziran ayı Finansal Piyasa Özet Verileri'ne göre, yerli yatırımcıların toplam finansal varlıkları yılın ilk altı ayında yüzde 12,4 artarak yaklaşık 49 trilyon 684 milyar liraya ulaştı.

Aynı dönemde yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları ise yüzde 32,2 artışla 4 trilyon 762 milyar liradan 6 trilyon 295 milyar liraya yükseldi.

Pay senedi varlıkları enflasyonu geride bıraktı

Yılın ilk yarısında ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan gerilime rağmen pay senedi yatırımlarındaki artış dikkat çekti. İlk altı ayda yüzde 17,76 olarak gerçekleşen enflasyona karşın, yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları yüzde 32,2 büyüyerek reel getiri sağladı.

Yıllık bazda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Haziran 2025-Haziran 2026 döneminde pay senedi varlıkları yüzde 61,9 artarken, aynı dönemde yıllık enflasyon yüzde 32,11 seviyesinde gerçekleşti.

Haziran sonu itibarıyla 6 trilyon 295 milyar liralık pay senedi varlığının 2 trilyon 839 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 1 trilyon 792 milyar lirası kurumsal yatırımcılara, 1 trilyon 664 milyar lirası ise tüzel kişilere ait oldu.

Kurumsal yatırımcılar öne çıktı

MKK verileri, bu yılın ilk 6 ayında kurumsal yatırımcıların pay senedi varlıklarının yüzde 60,4 gibi yüksek bir oranda arttığını ortaya koydu.

Aynı dönemde bireysel yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları yüzde 25,6, yerli tüzel kişilerin pay senedi varlıkları ise yüzde 20,2 arttı.

TSPB tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı sonunda 44,2 trilyon lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, altı ayda yüzde 12,4 büyüyerek, 2026 yılı Haziran ayı sonunda yaklaşık 49,7 trilyon liraya yükseldi.

Finansal varlıklarda en hızlı artış kira sertifikasında

TSPB verilerine göre, yerli yatırımcıların toplam finansal varlıkları 2025 sonundaki 44,2 trilyon lira seviyesinden Haziran 2026 itibarıyla 49,7 trilyon liraya yükseldi. Yıllık bazda ise toplam finansal varlıklardaki artış yüzde 36,3 oldu.

Bu dönemde en hızlı büyüme yüzde 38,1 ile kira sertifikası, varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ve varlığa teminatlı menkul kıymet (VTMK) yatırımlarında görüldü.

Bu yılın ilk yarısında yerli yatırımcıların özel eurobond varlıkları yüzde 6,2 artarak 1 trilyon 959 milyar liraya, kamu eurobond varlıkları ise yüzde 1 artarak 2 trilyon 378 milyar liraya çıktı.

Yabancı yatırımcıların varlıkları da arttı

TSPB verileri, yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında da artış yaşandığını ortaya koydu.

Verilere göre, 2025 yılı sonunda 5 trilyon 53 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, bu yılın ilk yarısında yüzde 9,3 artarak haziran sonunda 5 trilyon 523 milyar liraya yükseldi.

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları 2025 Haziran-2026 Haziran dönemini kapsayan bir yılda yüzde 36,3 arttı. Yabancı yatırımcıların toplam varlıkları içerisinde yılın ilk yarısında en hızlı büyüme yüzde 264,4 oranıyla özel sektör borçlanma araçlarındaki varlıklarda yaşandı.

Yabancının en hızlı büyüdüğü alan belli oldu

Veriler, yabancı yatırımcıların özel sektör borçlanma araçlarındaki varlıklarının 2026 Haziran sonunda 96,6 milyar liraya çıktığını ortaya koydu.

Yabancı yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları altı ayda yüzde 8,3 artarak 1 trilyon 43 milyar liraya, TL mevduatındaki varlıkları ise aynı dönemde yüzde 11,1 artarak 520,8 milyar liraya ulaştı.

TSPB Özet verilerine göre, 2025 yılı sonunda yaklaşık 2 trilyon 710 milyar lira olan yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları, altı ayda yüzde 10,7 artarak bu yıl haziran ayı sonu itibarıyla yaklaşık 3 trilyon liraya yükseldi.