Boru bağlantı parçalarının ithalatı için soruşturma

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, söz konusu ülkeler menşeli ürüne uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldı.

Bu kapsamda, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli "diğerleri" kategorisindeki "boru bağlantı parçaları" ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Kilogram başına 2 dolar olarak uygulanmasına devam edilecek

Öte yandan Bakanlık, Çin menşeli "mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri" ürünü ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasını da tamamladı.

Bu kapsamda, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin "poliüretanla emdirilmiş-deri taklidi ve mensucat, poliüretanla emdirilmiş-diğerleri" ürünlerinde kilogram başına 1 dolar, "mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi ve mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-diğerleri" ürünlerinde de kilogram başına 2 dolar olarak uygulanmasına devam edilecek.