Borusan Eşitlik Okulu toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırıyor

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 10 yıldır çalışmalar yürüten Borusan Holding, Borusan Eşitlik Okulu projesini hayata geçiriyor. Eşitliğe adanmış 10. yılını kutlayan kurum, hem Borusan’ın eşitlik aksiyonlarını paylaşmak hem de başta gençler olmak üzere bu konuda farkındalık kazanmak ve kendini geliştirmek isteyen kişilerle bilgilerini, tecrübe ve deneyimlerini paylaşıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği farklı başlıklarda ele alınıyor

Toptalent kariyer platformu iş birliği ile yürütülen projede Borusanlı gönüllü eğitmenler, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı konu başlıklarında eğitim videoları hazırladı. Dünyada ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinde neredeyiz? Çalışma hayatında ayrımcı dil ve davranışlardan nasıl kaçınırız? Çalışma hayatında önyargıların önüne nasıl geçeriz? Çalışma hayatına yönelik kapsayıcı çözümler nelerdir? Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için nasıl bir yönetişim sistemi kurmak gerekir? Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet türleri nelerdir? konu başlıklarının yer alacağı eğitimler Borusan Grup şirketlerinden gönüllü çalışanlar tarafından verilecek.

Eğitim videoları Toptalent’ın eğitim platformunda 1 yıl boyunca herkese açık ve ücretsiz olarak yer alacak. Her modül sonunda katılımcılar bir test çözecek, yüzde 80 ve üzeri oranında başarı sağlayanlara Borusan Eşitlik Okulu Başarı Sertifikası verilecek.

Borusan’dan şiddete sıfır tolerans

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önünde önemli bir engel olan şiddet konusunda da çalışmalar yürüten Borusan, 2020 yılında İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violance) oluşumuna katıldı. Gerekli görülen tüm eğitimler tamamlanırken şirket içerisinde politika ve rehber de yayımlandı. Şiddete sıfır tolerans gösteren Borusan, Borusan Eşittir Platformu kapsamında hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hane İçi Şiddet Rehberi’nde Borusan Eşittir Taahhütnamesi ve ilkelerinin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgilere yer verdi. Rehberin ana bölümünde hane içi şiddet ve şiddetin türleri yer aldı. İzinden psikolojik yardıma, güvenlik önlemlerinden başvuru merkezlerine kadar tüm destek mekanizmaları tanımlanırken rehberde çocuklara karşı şiddete yönelik bilgilere de değinildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalarını Borusan Eşittir Platformu altında sistematik bir şekilde sürdüren Borusan, Grup içerisinde Borusanlıların gönüllü olarak yer aldığı Borusan Eşittir Komiteleri oluşturdu. Eşitlik Okulu eğitimleri de gönüllü Borusanlılar tarafından verilirken toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalar komiteler tarafından takip ediliyor ve bu deneyimlerin herkesle paylaşılması hedefleniyor.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz”

Borusan Eşitlik Okulu’nun Borusan’ın toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki 10 yıllık tecrübesinin bir yansıması olduğunu belirten Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “Sürdürülebilirlik odak alanlarımızı iklim, insan ve inovasyon olarak belirlerken insan başlığımız altında konumladığımız toplumsal cinsiyet eşitliği, Borusan olarak öncelik verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Eşitliğe adanmış 10. yılımızı kutlarken hem Borusan’ın eşitlik aksiyonlarını hem de edindiğimiz tecrübe ve deneyimi paylaşmanın değerli olacağını ve bu konuda farkındalık yaratacağımızı düşünüyoruz” dedi.