Boya-badana, tamirat-tadilat, tesisat... İstanbul'da usta krizi!

Kışa girmeden tadilat ve tamirat işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, fiyat aldıkları ustalardan gelen farklı rakamlarla şaştı kaldı. Ustalık gerektiren boya-badana, tamirat-tadilat, döşeme-yalıtım, tesisat işleri en çok kazandıran işler arasına girerken, sektörde yetişmiş usta eksikliği nedeniyle ustalar kafalarına göre verdikleri fiyatlarla yaka silktirdi.

İki semt arası fiyat farkı 4 katını geçti

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul'da Beylikdüzü ve Etiler için iki ayrı ustanın malzeme hariç, 120 metrekarelik bir alanı boyamak için istediği rakam arasında 4 kat fark gözlemlendi.

Fiyat artarken kalite düştü

Yaptığı işi faturalandırmayan ustaların çoğu elden ödeme talep ederken, bazı şahısların ise internet üzerinden usta komisyonculuğu yaptığı ortaya çıktı. Fahiş fiyat şikayetlerinin yanı sıra ustaların işi zamanında tamamlamaması, yarım bırakması ve ekstra masraf çıkarması da en çok şikayet edilen konulardan biri oldu.

Büyükçekmece’de bir usta 120 metrekarelik daireyi tek başına malzeme hariç 12 bin liraya iki günde boyayacağını söylerken, diğeri aynı iş için 18 bin lira fiyat verdi. Online çalışan başka bir usta ise aynı dairedeki boya badana işi için 25 bin lira istedi. Bu usta Etiler’deki 120 metrekarelik aynı boya badana işi için ise 30 bin lira fiyat istedi.

Fahiş rakamlarla bir de komisyon eklendi

Üstelik nakit çalışan ustaların aylık 100-150 bin lirayı bulan kazançları için verdi ödemediği ve kayıt dışı ekonomiyi de körüklediği görüldü. Sektörün tek sorunu ustalarla da kalmadı. Kurumsal olmayan çoğu internet sitesi, vatandaşlarla ustaları buluşturma adı altında komisyonculuğa soyundu. Hem komisyon bedeli hem işçilik bedeli hem de malzeme ücreti ödemek zorunda kalan vatandaş, küçük tamirat ve tadilat işlerini internetten izlediği videolarla halletme yoluna gitti.

İşte isyan ettiren tablo

Boya-badana: 15 bin ile 40 bin lira arasında

Elektrik-aydınlatma: 1.500 ile 15 bin lira arasında

Mimarlık-dekorasyon: 10 bin ile 500 bin lira arasında

Mobilya-döşeme: 10 bin ile 50 bin lira arasında

Su tesisatı: 1.500 ile 15 bin lira arasında

Yalıtım-mantolama: 10 bin ile 200 bin lira arasında

Yüzey döşeme: 15 bin ila 50 bin lira arasında

Zemin kaplama: 15 bin ile 40 bin lira arasında