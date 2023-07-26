Brent petrol 82,81 dolardan alıcı buluyor

Dün 83,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,25 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 düşüşle 82,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artış öngörüsü ve faiz artışı beklentisi etkili oldu.

Stokta artış

Amerikan Petrol Enstitüsü, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 319 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, 1 milyon 969 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki artış öngörüsü, ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlarda gerilemeye neden oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 83,04 ile 83,33 dolar aralığının direnç, 82,75 ile 82,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.