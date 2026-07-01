Brent petrol artan Hürmüz trafiğiyle 72 dolara indi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Brent petrol çarşamba günü varil başına 72 dolar civarına geriledi ve 27 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. UKOIL yüzde 1,47 düşerken yatırımcılar, ABD-İran barış görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı üzerinden nakliye akışındaki kademeli toparlanmayı fiyatladı.

Petrol piyasasında ana baskı, jeopolitik risk priminin azalması ve deniz yoluyla taşınan arzın artmasından geldi. Hürmüz Boğazı’ndaki tanker akışları hafta sonu karşılıklı saldırıların ardından sınırlı iyileşme gösterdi. Buna rağmen trafik, savaş öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ediyor.

ABD-İran görüşmeleri risk primini azalttı

ABD müzakerecileri Jared Kushner ve Steve Witkoff, Katar’da yürütülen görüşmelerde İran tarafıyla dolaylı temasları ilerletti. Üst düzey bir ABD yönetim yetkilisi, teknik görüşmelerin tansiyonu düşürmeye yönelik çabalar kapsamında ilerlediğini belirtti.

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi üreticilerini küresel piyasalara bağlayan kritik geçiş hattı olarak öne çıkıyor. Bu nedenle bölgede tansiyonun düşeceğine yönelik her sinyal, Brent petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı yaratıyor. Tüccarlar, barış görüşmelerinin arz kesintisi riskini azaltıp azaltmayacağını izliyor.

Katar’daki temasların yapıcı ilerlediğine ilişkin değerlendirmeler, petrol piyasasında kısa vadeli risk iştahını değiştirdi. Brent petrol, daha önce bölgesel çatışma ve nakliye kesintisi ihtimaliyle fiyatlanan primin bir bölümünü geri verdi.

Hürmüz Boğazı trafiği kademeli toparlanıyor

Tanker akışlarında sınırlı iyileşme görülmesi, arz tarafındaki endişeleri azalttı. Ancak akışların savaş öncesi seviyelere dönmemesi, piyasada temkinli fiyatlamanın tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırılar, enerji nakliye hatlarında kısa süreli baskı yaratmıştı. Ardından gemi hareketlerinde kademeli toparlanma başladı. Brent petrol için bu tablo, fiyatların jeopolitik haber akışına duyarlı kalacağını gösteriyor.

Tahran ise Hürmüz Boğazı üzerinde denizcilik idari kontrolü talebini sürdürdü. İran’ın bu pozisyonu, görüşmelerde ilerleme sağlansa bile geçiş hattına ilişkin kalıcı belirsizliği koruyor. Piyasa, diplomatik temaslar ile sahadaki kontrol talepleri arasındaki farkı fiyatlamaya devam ediyor.

İran ve Rusya arzı deniz stoklarını artırdı

İran ihracatı, ABD deniz ablukasının kaldırılmasının ardından 40 milyon varili aştı. Bu artış, Brent petrol üzerinde arz yönlü baskıyı güçlendirdi. İran petrolünün yeniden daha yüksek hacimle piyasaya dönmesi, kısa vadeli dengeyi alıcılar lehine çevirdi.

Aynı dönemde Rusya sevkiyatları rekor seviyelere ulaştı. Deniz yoluyla taşınan stoklarda belirgin birikim oluştu. Artan deniz üstü envanter, petrol piyasasında arz fazlası algısını güçlendirdi.

Brent petrol fiyatları, İran ve Rusya kaynaklı ek hacimlerle birlikte diplomatik risk azalmasını aynı anda fiyatladı. Bu kombinasyon, varil fiyatının 72 dolar civarına çekilmesinde belirleyici oldu. Arzın hızla toparlanması, Hürmüz Boğazı kaynaklı risk primini sınırladı.

Piyasa Tahran’ın kontrol talebini izliyor

Petrol piyasasında düşüş eğilimi belirginleşse de jeopolitik risk tamamen ortadan kalkmadı. Tahran’ın Hürmüz Boğazı üzerinde denizcilik idari kontrolü talebinde ısrar etmesi, görüşmelerin sonraki aşamalarında yeni gerilim alanı yaratabilir.

Brent petrol için kısa vadeli yön, tanker akışlarının savaş öncesi seviyelere yaklaşıp yaklaşmamasına bağlı kalacak. ABD-İran temasları ilerler ve sevkiyatlar normalleşirse fiyatlar üzerindeki baskı sürebilir. Aksi halde Hürmüz Boğazı kaynaklı risk primi yeniden yükselebilir.

Son fiyatlama, piyasanın arz kesintisi korkusundan arz birikimi temasına geçtiğini gösteriyor. Brent petrol, 27 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesine inerken yatırımcılar hem diplomasi trafiğini hem de deniz yoluyla taşınan stokları izliyor.