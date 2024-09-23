Brent petrolün varil fiyatı 74,27 dolar (23 Eylül 2024)

Ham petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da gerginliğin artarak farklı ülkelere yayılabileceği endişesi arz sıkıntısı yaşanabileceği beklentisini besliyor.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında tırmanan gerilim, Hizbullah'ın haftasonu sınırın 46 kilometre derinliğindeki Hayfa kenti çevresine düzenlediği saldırıyla zirveye çıktı. İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'e doğru gece boyunca 115 kadar füze atıldı.

Lübnan Hizbullah'ı bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor. Uzmanlar, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,14 ile 76,14 dolar aralığının direnç, 74,14 ile 73,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.