Brent petrolün varil fiyatı 78,67 dolar

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talep endişeleri ve diğer para birimleri karşısında güç kazanan ABD doları fiyatların düşüşünde etkili oluyor. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor. ABD dolar endeksi saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 104,422 oldu.

Çin'de durum...

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ederek piyasa oyuncularının talep endişelerini destekliyor. Çin'de açıklanan ekonomik verilere göre, ülkede 2. çeyrek GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak beklentilerin altında kaldı. Ülkede perakende satışları ise yüzde 2 artarak Aralık 2022'den beri en yavaş artışını kaydetti.

Uluslararası bankaların yol haritasına dair ipuçları bekleniyor

Küresel piyasa oyuncuları, bu hafta uluslararası bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi beklenen toplantılara odaklandı. Bugün Almanya ve Euro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'daki enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Yatırımcılar, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararlarını takip edecek.

Öte yandan, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel arzı olumsuz etkileyeceği beklentisi fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,40 ile 82,62 dolar aralığının direnç, 78,18 ile 77,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.