Brent petrolün varil fiyatı 80,81 dolar (16 Ağustos 2024)

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması amacıyla yapılan müzakereler dün Katar'ın başkenti Doha'da başladı. Bölgede ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar, piyasa oyuncularının arz endişelerini azaltarak petrol fiyatlarını düşürücü etkide bulundu.

Fed'in faiz indirimi belirsizliği sürüyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne büyüklükte faiz indirimine gideceğine ilişkin belirsizlik ise petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Analistler, dün güçlü gelen perakende satış verilerinin ve işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ardından Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığının 50 baz puanlık indirime gitme ihtimalinin önüne geçtiğini kaydetti. Bununla birlikte Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indireceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürdü.

Brent petrolde teknik olarak 81,71 ile 82,47 dolar aralığının direnç, 79,91 ile 78,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.