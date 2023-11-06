Bu ay 400 milyar TL'lik online ticaret bekleniyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Türkiye'de elektronik ticarette "kasım ayı çılgınlığı" yaşanacağını söyledi. Çevikoğlu, "11 Kasım'da Bekârlar Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Alışveriş Cuması ile 30 Kasım'da Siber Pazartesi dolayısıyla e-ticaret sitelerinde alışveriş oranları artacak. Böylece yapılacak indirimler sonrasında Türkiye'de kasım ayında 300-400 milyar liralık alışveriş yapılacağı tahmin ediliyor" diye konuştu.

Kasımın tamamına yayılacak

Lojistik altyapılar üzerindeki yükü azaltmak, tüketici şikâyetlerine ve gecikmelere sebep olmamak için e-ticaret günlerinin kasım ayının tamamına yayılacağını söyleyen Çevikoğlu, belirli saatlerde yapılacak özel indirimlerle tüketicilerin en iyi fırsatları yakalamalarının sağlanacağını anlattı.

Çevikoğlu, "Bu yıl geçen yılın kampanya dönemine göre yüzde 110'un üzerinde toplam bir hacim artışı bekleniyor. Türkiye'de beklenen toplam kampanya hacmi ise 300-400 milyar liranın üzerinde. E-ticaret sektörü, yılı yaklaşık 1,3 trilyon lirayla kapatacak" ifadesini kullandı.

E-ticaret sitelerinin farklı indirim kampanyaları düzenleyeceklerine işaret eden Çevikoğlu, teknolojiden modaya, anne/bebek ürünlerinden süpermarkete, ev dekorasyondan yapı marketine kadar birçok farklı kategoride saat başı indirimlerin yanı sıra sepet indirimlerinin planlandığını anlattı.

Dolandırıcılara dikkat

Tüketicileri dolandırıcılara karşı da uyaran Çevikoğlu, alışverişin en ideal olduğu zamanlarda spam ve kimlik avı uygulamalarının arttığını bildirdi. Çevikoğlu, e-posta aracılığıyla iyi bir teklif veya indirim alındığın da, gömülü bağlantının mutlaka incelenmesi gerektiğine, bazen görünen bağlantının yönlendirilen adresten farklı olabildiğine dikkati çekerek, "Böyle bir durumla karşılaşırsanız, teklif sayfasına resmi web sitesi aracılığıyla doğrudan erişin. Sadece resmi pazaryerleri aracılığıyla alışveriş yapın ve farklı açılış sayfalarına yönlendiriliyorsanız web adreslerine dikkat edin.

Adres satıcının resmi adresinden farklıysa, yönlendirildiğiniz sitedeki teklifin gerçek olup olmadığını resmi web sayfasında arayarak kontrol edin" diye konuştu.

"Sitelerin güvenliği kontrol edilmeli"

Alışveriş yapılacak siteler için mutlaka SSL sertifikasının kontrol edilmesi uyarısında bulunan Çevikoğlu, söz konusu sertifikanın güvenli alışveriş için önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Çevikoğlu, alışveriş yapılacak internet sitesinin Ticaret Bakanlığınca oluşturulan ve güvenilir e-ticaret sitelerine verilen güven damgasına sahip olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini de belirtti.