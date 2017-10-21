Bu hafta altın yatırımcısına kaybettirdi

21 Ekim 2017

Bu hafta borsa ve döviz yatırımcısına kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 2,13'lük kazançla 108.488,69 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 1,96'lik artışla 131.200,89 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,06'lık primle 122.376,53 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,33'lük kazançla 73.483,52 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,69'luk artışla 125.356,89 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 1,69'luk değerle 170.966,25 puana yükseldi.

Denge Yatırım Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Denge Yatırım Holding olurken, şirket hisseleri yüzde 85,29 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 56,25'lik artışla Martı GMYO, yüzde 41,90'lık yükselişle de Euro Kapital Yatırım Ortaklığı izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 17,24 ile Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Bu hisseyi yüzde 16,30'luk düşüşle RTA Laboratuvarları, yüzde 13,08'lik azalışla da Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 43 milyar 596 milyon lirayla Garanti Bankası, 42 milyar 273 milyon 419 bin 660 lirayla Koç Holding, 39 milyar 160 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın düştü, dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,20'lik azalışla 151,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,20'lik düşüşle 1016 lira oldu.

Serbest piyasada dolar ve avro haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 1,32'lik artışla 3,6790 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,70'lik kazançla 4,3370 liraya yükseldi.

Geçen hafta 4,8440 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14'lük artışla 4,8510 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,05'lik yükselişle 3,7460 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34, yatırım fonları yüzde 0,33 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,22 arasında gerçekleşti.

Kaynak: AA