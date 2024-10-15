Bu üzüm dalında kıymetleniyor... Sabreden çiftçinin kazancı artıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bağlarda yetişen Sultani üzüm havaların da güzel gitmesi ile dalında kıymetlendi. Aralık ayı ile hasatına başlanarak dünyaya ihraç edilecek Sultani üzüm ekim ayı itibarıyla kilosu 60 liradan satılıyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 113 bin dekarlık alanda üretimin devam ettiğini ifade etti.

Bağların yüzde 90'ının örtü altında korumaya alındığını söyleyen Ülgen, hasat bitene kadar da örtülerim kalacağını söyledi. Ekim ayı itibarıyla örtü altına alınana üzümler, bekledikçe tatlanıp kıymetlenecek.

Sabırla bekleyenin kazancı artacak

Ülgen, sabırla bekleyen üreticinin ürününü daha yüksek fiyatla degerlendirebileceğini söyledi. Dalında bekleyen 5 bin ton üzüm hasat sonunda sabırlı çiftçilere milyonlarca lira kazandıracak. Ülgen, sıcaklıkların henüz düşmediğine dikkat çekerek kaliteli üzümün dalında ilk günkü gibi kalacağını söyledi.

Üreticileri de uyaran Ülgen, sezon sonuna gelindiği için üreticilerin nakit satılmasını tavsiye etti. .