“Bu yıl kredi ve kârlılık enflasyonun altında kalacak”

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, Türk bankacılık sektörünün bu yıl kredi büyümesi ve kârlılığının enflasyonun altında kalacağını ifade etti. Yüksek faiz oranları nedeniyle son 6 ayda piyasada ciddi anlamda kredi talebinin olmadığını söyleyen Eynehan, “Bu faiz oranlarından kullanım yapılamıyor.

Yatırımcı yüzde 45- 50 faiz ile kredi kullanmak istemiyor” dedi. Enflasyon rakamlarının Merkez Bankası’nın açıklamalarına bağlı olarak birkaç ay daha yüksek seyrederek yüzde 70’li rakamları göreceğini kaydeden Eynehan, üçüncü çeyrek itibarıyla baz etkisiyle bir düşüş yaşanacağını kaydetti.

Taksit sayısı azalacak, asgari ödeme artacak

Üçüncü çeyreğe kadar enflasyon ve faizlerin yüksek seyrini sürdüreceğini dile getiren Eynehan, “Enflasyonla mücadele kolay değil. Sadece devletin değil topyekün bankalardan son kullanıcıya kadar verilmesi gereken bir savaş” diye konuştu. Eynehan, önümüzdeki günlerde taksitlendirme sayısının azaltılması, kredi kartlarının asgarisinin artırılması gibi önlemler geleceğini belirterek, şunları söyledi:

Büyük ekonomilerde el frenine basmak kolay değil

“Türkiye büyük bir ekonomi. Büyük ekonomilerde bu kadar hızlı frene basılıp, el frenini çekip arabayı durdurmak çok kolay olmayabilir. Bunlar yavaş yavaş önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapılacaktır. Enflasyon 3. çeyrek başında yüzde 70 pik noktasından yavaş yavaş aşağı inecektir. Bununla beraber insanların yatırım yapma isteği gelecektir. Dolayısıyla yüzde 40’lar civarında enflasyonla yıl sonunu kapatacağız. Daha altı için önümüzdeki iki ayın enflasyon rakamını görmek lazım.” Eynehan, enflasyonun düşmesiyle beraber taleplerin artacağı, yatırımlara göz kırpmaya başlanacağı bir dönemin başlayacağını dile getirdi.

Kredi büyümesi yüzde 30’lar civarında kalacak

Bankacılık sektöründe kredi büyümesinin yüzde 30’lar civarında olacağını kaydeden Cenk Eynehan, “Geçen seneki gibi kredi büyümesi öngörmüyoruz. Hem kredi büyümesi hem de karlılıklar sektörde enflasyonun altında kalacak. Kredi talebi ancak enflasyon ve faizlerin düşmesiyle canlanacak. Bu da üçüncü çeyrekte olacaktır” diye konuştu.

Kredi portföylerimizi yeniden gözden geçireceğiz

31 Aralık 2024 itibarıyla enflasyon muhasebesine geçildiğini hatırlatan Cenk Eynehan, şunları söyledi: “Enflasyon muhasebesi yaparken elinizdeki varlığı değerlemek gerekiyor. Kredi verdiğimiz reel sektör bu uygulamaya geçecek. Bizim de kredi verirken ona göre değerlendirerek vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim de kredi portföylerimizi yeniden gözden geçirmemiz, tekrar değerlememiz gerekiyor. Önümüzdeki yılın ilk 6 ayı zorlu geçecek.”

3 yıllık yol haritası hazırlıyoruz

Cenk Eynehan, Pasha Bank olarak 2023 yılında 3 yıllık stratejilerini tamamladıklarını, şimdi de önümüzdeki 3 yıllık strateji üzerinde çalışmaya başladıklarını kaydetti. Eynehan, “Özellikle Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ticari ilişki bizim için hep önemli olacak. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde “finansal köprü” olmaya devam edeceğiz. Karabağ’ın alt yapı yatırımlarını Pasha Bank olarak destekliyoruz.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki her türlü ticari ve yatırım faaliyetleri bizim önceliğimiz. Buradaki liderliğimizi devam ettirmeye çalışacağız. Öte yandan, Türkiye’de 2025 ortalarından sonra tekrar uzun vadeli kredilerin, projelerin başlayacağını düşünüyoruz. Stratejimizin bir diğer parçası da bu olacak. Proje finansmanlarına yine devam edeceğiz. Yenilenebilir enerji, turizm, tarım ve maden sektörüne yatırımlarımız sürecek.”

2023’te yüzde 61 büyüdük

“2023 yılını 9 milyar 910 büyüklük ile kapattık” diyen Cenk Eynehan, 2023 rakamsal büyüklüklerini anlattı: “Sektörde özel yatırım bankaları arasında ilk 3 içerisindeyiz. 2023 yılında yüzde 61 büyüme sağladık. Bununla beraber toplam 7 milyar TL kredi büyüklüğüne ulaştık. Kredilerin temelinde proje finansmanı, leasing, bölgedeki ticaretin finansmanı ve yatırımlar ve VDMK ihraçları geliyor. Toplam karlılıkta geçen yılı yüzde 158 büyüyerek 525 milyon TL kar ile kapattık.”

VDMK ihracına herkes katılabilecek

Cenk Eynehan, VDMK ihracında birinci banka olduklarını, 4 yılda tarım, kimya ve otomotiv sektörleri için 30 ihraç gerçekleştirerek 2 milyar 153 milyon TL kaynak sağladıklarını kaydetti. Eynehan, “Türkiye’de bir ilke imza atarak ‘PASHA Bank müşterisi olmayan nitelikli yatırımcıların’ da VDMK ihraçlarından faydalanmalarına olanak sağlayacağız.

Pasha Bank’ın internet sitesi üzerinden oluşturulan dijital kanal üzerinden 1 Mart 2024 tarihinde erişime açılacak. Mart ayında tarım sektörüne yönelik 200 milyon TL tutarında bir VDMK ihracı yapacağız.2024 yılında 1 milyar TL’nin üzerinde VDMK ihracı gerçekleştireceğiz. Yabancı yatırımcının da bu ürüne ilgi göstereceğini düşünüyorum.”