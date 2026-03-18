Bugün (19 Mart Perşembe) banklar açık mı, kapalı mı? Bankalar saat kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı için nefesler tutuldu. Bugün ise bayramın arefesi… Arefe günlerinde bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Bu konuda kafa karışıklığı yaşayanlar "Bugün bankalar açık mı" diye soruyor.

Bankalar arefe günü açık mı?

Arefe günleri yarım gün resmi tatildir. Bu sebeple bankalar öğlen saatine kadar açık olacak. Vatandaşların saat 12.00'ye kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Bayramda bankalar kapalı mı?

Ramazan Bayramı boyunca bankalar kapalı olacak. Vatandaşlar Havale ve Fast işlemlerini yapabilecek.