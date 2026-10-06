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Bursa sanayisi maliyeti teknolojiyle düşürecek

BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, Bursa sanayisinin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için yazılım ve elektronik teknolojilerinde daha güçlü bir üretim altyapısına ihtiyaç olduğunu belirterek, yapay zekanın tek başına yeterli olmadığını, robotik, çip, veri merkezi ve elektronik teknolojilerinin de eş zamanlı geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

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Bursa sanayisi maliyeti teknolojiyle düşürecek

Nezaket ÇETİN - BURSA

Bursa’nın otomotiv, tekstil, makine ve metal gibi güçlü sektörlerinde maliyet bas­kısının arttığını belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bilgi İşlem ve Otomasyon Tekno­lojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, sanayinin yeni rekabet dö­neminde teknolojik dönüşümün belirleyici hale geldiğini ifade etti. Akın, özellikle iş gücü maliyetle­rindeki artışın Türkiye’nin geç­mişte sahip olduğu maliyet avan­tajını zayıflattığını, firmaların bu açığı teknoloji yatırımlarıyla ka­patması gerektiğini aktardı.

Tekstil sektörünün geçmişte güçlü pazar ve üretim altyapısına sahip olmasına rağmen maliyet­ler nedeniyle zorlandığını kayde­den Akın, teknolojik dönüşümün bu sektör açısından da yeni bir re­kabet alanı oluşturabileceğini be­lirtti. Özellikle dijital baskı gibi teknolojik üretim yöntemlerinin firmalara yeni imkanlar sundu­ğunu dile getiren Akın, sektörle­rin yalnızca üretim kapasitesini artırmasının yeterli olmadığını, daha yüksek katma değerli üretim modellerine yönelmenin önem taşıdığını söyledi.

Otomotivde değer yazılıma kayıyor

Otomotiv sektörünün geçirdi­ği dönüşümün diğer sanayi kolla­rı açısından da önemli bir örnek oluşturduğunu ifade eden Akın, otomobillerde mekanik unsurla­rın yanında elektronik ve yazılı­mın giderek daha büyük bir değer taşıdığını belirtti. Akın, araçlar­daki gösterge panellerinden vites sistemlerine, sürüş teknolojile­rinden otonom sistemlere kadar birçok unsurun elektronik ve ya­zılım tabanlı hale geldiğine dik­kat çekti.

Bu dönüşümün yalnızca oto­motivle sınırlı olmadığını belir­ten Akın, Bursa’nın otomotiv, ma­kine, metal ve tekstil sektörlerin­de rekabet gücünü koruyabilmesi için yazılım ve elektronik tekno­lojilerini temel üretim alanların­dan biri haline getirmesi gerek­tiğini kaydetti. Bursa’da yazılım alanında çok sayıda firmanın fa­aliyet gösterdiğini ancak elektro­nik üretiminde aynı ölçekte bir ekosistemin henüz oluşmadığını aktaran Akın, elektronik kompo­nentler, çipler ve grafik işlemciler gibi alanlarda yatırımların artırıl­ması gerektiğini söyledi.

Akın, 2013 yılında ULUTEK bünyesinde bir “Yazılım Vadisi” kurulması yönündeki önerisini de hatırlatarak, yüksek katma değer­li, özgün ve Ar-Ge yoğun yazılım üretiminin Bursa’nın teknoloji ekosisteminin önemli bir parçası olması gerektiğini ifade etti. Yazı­lımın yanında elektronik teknolo­jilerinin de aynı ekosistem içinde geliştirilmesinin önem taşıdığını belirten Akın, teknoloji yatırım­larının yalnızca mevcut ihtiyaçla­ra değil, gelecekte ortaya çıkacak kritik altyapılara da odaklanması gerektiğini dile getirdi.

Dijital bağımsızlığın temeli veri ve teknoloji altyapısı

Yapay zeka alanında dijital ba­ğımsızlığın yalnızca teknoloji ge­liştirmekten ibaret olmadığını be­lirten Akın, veri güvenliğinin de bu sürecin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Dijital platformlara aktarılan verilerin işlenerek önemli bir bilgi kaynağı­na dönüştüğünü belirten Akın, bu nedenle Türkiye açısından yapay zeka teknolojilerinin yanı sıra ve­rinin güvenliği ve kontrolünün de stratejik bir başlık olarak ele alın­ması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de egemen yapay ze­ka modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü­nü aktaran Akın, TÜBİTAK bün­yesinde faaliyet gösteren Yapay Zeka Enstitüsü’nün bu alandaki çalışmalarına dikkat çekti. An­cak Türkiye’nin yapay zeka ala­nına ayırdığı kaynaklarla ABD ve Çin’in yatırımları arasında önem­li bir fark bulunduğunu belirten Akın, Türkiye’nin bu alanda daha fazla finansman ve insan gücüne ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

“Yapay zeka için çip ve veri merkezi altyapısı gerekiyor”

Yapay zeka teknolojilerinin ge­lişiminde yalnızca yazılım tara­fına odaklanmanın yeterli olma­yacağını belirten Akın, hesapla­ma gücünü sağlayan çipler, grafik işlemciler, kuantum bilgisayarlar ve veri merkezlerinin kritik altya­pılar haline geldiğini söyledi. Tür­kiye’nin yapay zeka alanında ken­di teknolojilerini geliştirebilme­si için elektronik altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğini akta­ran Akın, özellikle çip teknoloji­lerinde üretim kapasitesinin artı­rılmasının önemine dikkat çekti.

Bursa’da elektronik üretimi­nin yazılım sektörüyle birlikte ge­liştirilmesi gerektiğini belirten Akın, kentte metal, plastik, kalıp ve makine üretiminde güçlü bir altyapı bulunduğunu ancak elekt­ronik komponent üretiminin aynı seviyede olmadığını söyledi. Bu nedenle Bursa’nın mevcut sanayi kabiliyetlerini elektronik ve yazı­lım teknolojileriyle tamamlaması gerektiğini ifade etti.

Bursa’da veri merkezi yatırım­larının bu dönüşümün önem­li bir parçası olduğunu belirten Akın, TEKNOSAB bünyesinde yaklaşık 100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımının hayata ge­çirildiğini aktardı. Veri merkez­lerinin sanayi bölgelerinin diji­tal altyapısının güçlendirilmesi açısından kritik bir işlev üstle­neceğini söyleyen Akın, Bur­sa’nın gelecekte üretimin yanı sıra verinin işlendiği ve yönetil­diği bir teknoloji merkezi olma­sının önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: DÜNYA - BURSA
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