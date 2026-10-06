Bursa sanayisi maliyeti teknolojiyle düşürecek

Nezaket ÇETİN - BURSA

Bursa’nın otomotiv, tekstil, makine ve metal gibi güçlü sektörlerinde maliyet bas­kısının arttığını belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bilgi İşlem ve Otomasyon Tekno­lojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, sanayinin yeni rekabet dö­neminde teknolojik dönüşümün belirleyici hale geldiğini ifade etti. Akın, özellikle iş gücü maliyetle­rindeki artışın Türkiye’nin geç­mişte sahip olduğu maliyet avan­tajını zayıflattığını, firmaların bu açığı teknoloji yatırımlarıyla ka­patması gerektiğini aktardı.

Tekstil sektörünün geçmişte güçlü pazar ve üretim altyapısına sahip olmasına rağmen maliyet­ler nedeniyle zorlandığını kayde­den Akın, teknolojik dönüşümün bu sektör açısından da yeni bir re­kabet alanı oluşturabileceğini be­lirtti. Özellikle dijital baskı gibi teknolojik üretim yöntemlerinin firmalara yeni imkanlar sundu­ğunu dile getiren Akın, sektörle­rin yalnızca üretim kapasitesini artırmasının yeterli olmadığını, daha yüksek katma değerli üretim modellerine yönelmenin önem taşıdığını söyledi.

Otomotivde değer yazılıma kayıyor

Otomotiv sektörünün geçirdi­ği dönüşümün diğer sanayi kolla­rı açısından da önemli bir örnek oluşturduğunu ifade eden Akın, otomobillerde mekanik unsurla­rın yanında elektronik ve yazılı­mın giderek daha büyük bir değer taşıdığını belirtti. Akın, araçlar­daki gösterge panellerinden vites sistemlerine, sürüş teknolojile­rinden otonom sistemlere kadar birçok unsurun elektronik ve ya­zılım tabanlı hale geldiğine dik­kat çekti.

Bu dönüşümün yalnızca oto­motivle sınırlı olmadığını belir­ten Akın, Bursa’nın otomotiv, ma­kine, metal ve tekstil sektörlerin­de rekabet gücünü koruyabilmesi için yazılım ve elektronik tekno­lojilerini temel üretim alanların­dan biri haline getirmesi gerek­tiğini kaydetti. Bursa’da yazılım alanında çok sayıda firmanın fa­aliyet gösterdiğini ancak elektro­nik üretiminde aynı ölçekte bir ekosistemin henüz oluşmadığını aktaran Akın, elektronik kompo­nentler, çipler ve grafik işlemciler gibi alanlarda yatırımların artırıl­ması gerektiğini söyledi.

Akın, 2013 yılında ULUTEK bünyesinde bir “Yazılım Vadisi” kurulması yönündeki önerisini de hatırlatarak, yüksek katma değer­li, özgün ve Ar-Ge yoğun yazılım üretiminin Bursa’nın teknoloji ekosisteminin önemli bir parçası olması gerektiğini ifade etti. Yazı­lımın yanında elektronik teknolo­jilerinin de aynı ekosistem içinde geliştirilmesinin önem taşıdığını belirten Akın, teknoloji yatırım­larının yalnızca mevcut ihtiyaçla­ra değil, gelecekte ortaya çıkacak kritik altyapılara da odaklanması gerektiğini dile getirdi.

Dijital bağımsızlığın temeli veri ve teknoloji altyapısı

Yapay zeka alanında dijital ba­ğımsızlığın yalnızca teknoloji ge­liştirmekten ibaret olmadığını be­lirten Akın, veri güvenliğinin de bu sürecin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Dijital platformlara aktarılan verilerin işlenerek önemli bir bilgi kaynağı­na dönüştüğünü belirten Akın, bu nedenle Türkiye açısından yapay zeka teknolojilerinin yanı sıra ve­rinin güvenliği ve kontrolünün de stratejik bir başlık olarak ele alın­ması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de egemen yapay ze­ka modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü­nü aktaran Akın, TÜBİTAK bün­yesinde faaliyet gösteren Yapay Zeka Enstitüsü’nün bu alandaki çalışmalarına dikkat çekti. An­cak Türkiye’nin yapay zeka ala­nına ayırdığı kaynaklarla ABD ve Çin’in yatırımları arasında önem­li bir fark bulunduğunu belirten Akın, Türkiye’nin bu alanda daha fazla finansman ve insan gücüne ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

“Yapay zeka için çip ve veri merkezi altyapısı gerekiyor”

Yapay zeka teknolojilerinin ge­lişiminde yalnızca yazılım tara­fına odaklanmanın yeterli olma­yacağını belirten Akın, hesapla­ma gücünü sağlayan çipler, grafik işlemciler, kuantum bilgisayarlar ve veri merkezlerinin kritik altya­pılar haline geldiğini söyledi. Tür­kiye’nin yapay zeka alanında ken­di teknolojilerini geliştirebilme­si için elektronik altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğini akta­ran Akın, özellikle çip teknoloji­lerinde üretim kapasitesinin artı­rılmasının önemine dikkat çekti.

Bursa’da elektronik üretimi­nin yazılım sektörüyle birlikte ge­liştirilmesi gerektiğini belirten Akın, kentte metal, plastik, kalıp ve makine üretiminde güçlü bir altyapı bulunduğunu ancak elekt­ronik komponent üretiminin aynı seviyede olmadığını söyledi. Bu nedenle Bursa’nın mevcut sanayi kabiliyetlerini elektronik ve yazı­lım teknolojileriyle tamamlaması gerektiğini ifade etti.

Bursa’da veri merkezi yatırım­larının bu dönüşümün önem­li bir parçası olduğunu belirten Akın, TEKNOSAB bünyesinde yaklaşık 100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımının hayata ge­çirildiğini aktardı. Veri merkez­lerinin sanayi bölgelerinin diji­tal altyapısının güçlendirilmesi açısından kritik bir işlev üstle­neceğini söyleyen Akın, Bur­sa’nın gelecekte üretimin yanı sıra verinin işlendiği ve yönetil­diği bir teknoloji merkezi olma­sının önem taşıdığını belirtti.