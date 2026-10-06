Bursa sanayisi maliyeti teknolojiyle düşürecek
BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, Bursa sanayisinin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için yazılım ve elektronik teknolojilerinde daha güçlü bir üretim altyapısına ihtiyaç olduğunu belirterek, yapay zekanın tek başına yeterli olmadığını, robotik, çip, veri merkezi ve elektronik teknolojilerinin de eş zamanlı geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Nezaket ÇETİN - BURSA
Bursa’nın otomotiv, tekstil, makine ve metal gibi güçlü sektörlerinde maliyet baskısının arttığını belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, sanayinin yeni rekabet döneminde teknolojik dönüşümün belirleyici hale geldiğini ifade etti. Akın, özellikle iş gücü maliyetlerindeki artışın Türkiye’nin geçmişte sahip olduğu maliyet avantajını zayıflattığını, firmaların bu açığı teknoloji yatırımlarıyla kapatması gerektiğini aktardı.
Tekstil sektörünün geçmişte güçlü pazar ve üretim altyapısına sahip olmasına rağmen maliyetler nedeniyle zorlandığını kaydeden Akın, teknolojik dönüşümün bu sektör açısından da yeni bir rekabet alanı oluşturabileceğini belirtti. Özellikle dijital baskı gibi teknolojik üretim yöntemlerinin firmalara yeni imkanlar sunduğunu dile getiren Akın, sektörlerin yalnızca üretim kapasitesini artırmasının yeterli olmadığını, daha yüksek katma değerli üretim modellerine yönelmenin önem taşıdığını söyledi.
Otomotivde değer yazılıma kayıyor
Otomotiv sektörünün geçirdiği dönüşümün diğer sanayi kolları açısından da önemli bir örnek oluşturduğunu ifade eden Akın, otomobillerde mekanik unsurların yanında elektronik ve yazılımın giderek daha büyük bir değer taşıdığını belirtti. Akın, araçlardaki gösterge panellerinden vites sistemlerine, sürüş teknolojilerinden otonom sistemlere kadar birçok unsurun elektronik ve yazılım tabanlı hale geldiğine dikkat çekti.
Bu dönüşümün yalnızca otomotivle sınırlı olmadığını belirten Akın, Bursa’nın otomotiv, makine, metal ve tekstil sektörlerinde rekabet gücünü koruyabilmesi için yazılım ve elektronik teknolojilerini temel üretim alanlarından biri haline getirmesi gerektiğini kaydetti. Bursa’da yazılım alanında çok sayıda firmanın faaliyet gösterdiğini ancak elektronik üretiminde aynı ölçekte bir ekosistemin henüz oluşmadığını aktaran Akın, elektronik komponentler, çipler ve grafik işlemciler gibi alanlarda yatırımların artırılması gerektiğini söyledi.
Akın, 2013 yılında ULUTEK bünyesinde bir “Yazılım Vadisi” kurulması yönündeki önerisini de hatırlatarak, yüksek katma değerli, özgün ve Ar-Ge yoğun yazılım üretiminin Bursa’nın teknoloji ekosisteminin önemli bir parçası olması gerektiğini ifade etti. Yazılımın yanında elektronik teknolojilerinin de aynı ekosistem içinde geliştirilmesinin önem taşıdığını belirten Akın, teknoloji yatırımlarının yalnızca mevcut ihtiyaçlara değil, gelecekte ortaya çıkacak kritik altyapılara da odaklanması gerektiğini dile getirdi.
Dijital bağımsızlığın temeli veri ve teknoloji altyapısı
Yapay zeka alanında dijital bağımsızlığın yalnızca teknoloji geliştirmekten ibaret olmadığını belirten Akın, veri güvenliğinin de bu sürecin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Dijital platformlara aktarılan verilerin işlenerek önemli bir bilgi kaynağına dönüştüğünü belirten Akın, bu nedenle Türkiye açısından yapay zeka teknolojilerinin yanı sıra verinin güvenliği ve kontrolünün de stratejik bir başlık olarak ele alınması gerektiğini söyledi.
Türkiye’de egemen yapay zeka modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Akın, TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren Yapay Zeka Enstitüsü’nün bu alandaki çalışmalarına dikkat çekti. Ancak Türkiye’nin yapay zeka alanına ayırdığı kaynaklarla ABD ve Çin’in yatırımları arasında önemli bir fark bulunduğunu belirten Akın, Türkiye’nin bu alanda daha fazla finansman ve insan gücüne ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
“Yapay zeka için çip ve veri merkezi altyapısı gerekiyor”
Yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde yalnızca yazılım tarafına odaklanmanın yeterli olmayacağını belirten Akın, hesaplama gücünü sağlayan çipler, grafik işlemciler, kuantum bilgisayarlar ve veri merkezlerinin kritik altyapılar haline geldiğini söyledi. Türkiye’nin yapay zeka alanında kendi teknolojilerini geliştirebilmesi için elektronik altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğini aktaran Akın, özellikle çip teknolojilerinde üretim kapasitesinin artırılmasının önemine dikkat çekti.
Bursa’da elektronik üretiminin yazılım sektörüyle birlikte geliştirilmesi gerektiğini belirten Akın, kentte metal, plastik, kalıp ve makine üretiminde güçlü bir altyapı bulunduğunu ancak elektronik komponent üretiminin aynı seviyede olmadığını söyledi. Bu nedenle Bursa’nın mevcut sanayi kabiliyetlerini elektronik ve yazılım teknolojileriyle tamamlaması gerektiğini ifade etti.
Bursa’da veri merkezi yatırımlarının bu dönüşümün önemli bir parçası olduğunu belirten Akın, TEKNOSAB bünyesinde yaklaşık 100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımının hayata geçirildiğini aktardı. Veri merkezlerinin sanayi bölgelerinin dijital altyapısının güçlendirilmesi açısından kritik bir işlev üstleneceğini söyleyen Akın, Bursa’nın gelecekte üretimin yanı sıra verinin işlendiği ve yönetildiği bir teknoloji merkezi olmasının önem taşıdığını belirtti.