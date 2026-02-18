Bursa Ticaret Borsası’nda hacim 70 milyar TL’yi aştı
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Özer Matlı, 2013–2025 dönemine ilişkin büyüme verilerini ve yeni dönem projelerini açıkladı. 2013’te 425 olan aktif üye sayısının yüzde 118 artışla 925’e yükseldiğini belirten Matlı, tescil işlem hacminin 980 milyon TL’den 70 milyar TL’nin üzerine çıktığını söyledi.
Nezaket Çetin-BURSA
Türkiye genelindeki 115 ticaret borsası arasında 36’ncı sıradan 15’inci sıraya çıktıklarını kaydeden Matlı, Marmara Bölgesi’nde ise en büyük 4’üncü borsa konumuna ulaştıklarını ifade etti. Tarım sektöründe daralma yaşanan bir dönemde elde edilen bu performansın, kurumsal kapasite ve temsil gücündeki artışı yansıttığını vurguladı.
3 milyar TL’lik dönüşüm
Yatırım gündemlerinde iki büyük proje bulunduğunu açıklayan Matlı, ET-BA Kombina Et Tesisi arazisinde yaklaşık 3 milyar TL bütçeli bir dönüşüm projesi planlandığını ifade etti. Yenişehir’de 4 bin 200 dönümlük alanda kurulacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ise ticaret borsası öncülüğünde hayata geçirilen ilk OSB modeli olacağını kaydetti.
Lojistik, eğitim ve istihdam vurgusu
Demiryolu ağırlıklı intermodal taşımacılıkla Anadolu üretiminin Avrupa’ya entegrasyonunun hedeflendiğini belirten Matlı, UR-GE projeleriyle yeni pazarlara açılım çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. 2013’ten bu yana 1.250’nin üzerinde öğrenciye burs verildiğini, 2 binden fazla kişinin istihdama yönlendirildiğini aktaran Matlı, Bursa’nın yalnızca sanayiyle değil güçlü tarımsal altyapısıyla da öne çıkması gerektiğini söyledi.