Avrupa'dan OpenAI'a dev rakip! İsveç'te milyar dolarlık yapay zeka üssü kuruluyor

Fransız yapay zeka girişimi Mistral AI, Çarşamba günü yaptığı açıklamada İsveç'te dijital altyapıya 1,2 milyar euro (1,43 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu. Yatırımın odağında yapay zeka veri merkezleri ve yüksek kapasiteli bilgi işlem altyapısı yer alırken Avrupa, yapay zekada kendi altyapısını kurarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

11,7 milyar euroluk değerleme

2023'te kurulan şirket, eylül ayında 1,7 milyar euroluk yatırım turunu tamamlayarak 11,7 milyar euro değerlemeye ulaştı. Yatırım turunda Hollandalı çip devi ASML de 1,3 milyar euroluk katkı sağladı. Şirketin yatırımcıları arasında ayrıca Nvidia, Microsoft, DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst ve Index Ventures de bulunuyor.

Dealroom verilerine göre Mistral, bugüne kadar 2,9 milyar dolar fon toplayarak Avrupa'nın en iyi fonlanan büyük dil modeli (LLM) platformu konumuna geldi. Ancak şirket, dev finansman turlarıyla öne çıkan ABD'li rakiplerinin halen gerisinde.

OpenAI, 100 milyar dolarlık yeni finansman turunu tamamlamak üzereyken, Anthropic de ocak ayında 10 milyar dolarlık yatırım için ön anlaşma imzalamıştı.

'Stratejik özerklik' vurgusu

Mistral CEO'su Arthur Mensch, yatırımın Avrupa'da yapay zekaya adanmış bağımsız yetenekler oluşturma yolunda somut bir adım olduğunu, yerel olarak işlenen ve depolanan verilerle dikey entegre bir çözüm sunarak Avrupa'nın stratejik özerkliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti.

İsveç'te dev veri merkezi

Yatırım kapsamında şirket, İsveçli EcoDataCenter ile ortaklık kurarak büyük ölçekli yapay zeka hesaplama altyapısı inşa edecek. Bu da Mistral'ın ana pazarı Fransa dışındaki ilk yapay zeka altyapı yatırımı olacak.

Tesisin 2027'de faaliyete geçmesi planlanıyor. Yeni merkez, şirketin yeni nesil yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve işletilmesine güç verecek. Şirket, haziranda GPU'lar, API'ler ve tamamen yönetilen platform-as-a-service çözümleri içeren entegre altyapı paketi “Mistral Compute”u devreye almıştı.

İskandinavya yarışta

İskandinav ülkeleri de serin iklimleri ve görece düşük enerji maliyetleri nedeniyle Avrupa'da veri merkezleri için en cazip lokasyonlar arasında gösteriliyor.

Temmuz ayında OpenAI, 'Stargate' girişimi kapsamında Norveç'te yapay zeka veri merkezi kuracağını açıklamıştı. Mistral'ın İsveç yatırımı, Avrupa'nın yapay zekada ABD'ye karşı altyapı bağımsızlığı kurma yarışında yeni bir eşik olarak görülüyor.