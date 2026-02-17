UKON'dan ramazan öncesi kırmızı et açıklaması: Arzda sorun beklenmiyor

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, ramazan ayı boyunca kırmızı et arzında sıkıntı yaşanmayacağını öngördüklerini bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Hacıince, ramazan öncesi dönemde kırmızı ete yönelik talebin arttığını, bu süreçte fiyat hareketlerinin arz-talep dengesi ve tüketicinin alım gücüyle yakından bağlantılı olduğunu belirtti.

Hacıince, son 10 haftada sığır karkas et fiyatlarında arz ve talebin dengede seyrettiğini ifade ederek, talep baskısının sınırlı kalmasında alım gücündeki zayıflık ile kanatlı eti ve balık fiyatlarının düşük seyretmesinin etkili olduğunu kaydetti.

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) fiyat istikrarını korumak ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla önceden planlama yaptığını belirten Hacıince, "Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), fiyat istikrarının korunması, arz güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine uygun fiyatla erişiminin temin edilmesi amacıyla aylar öncesinden gerekli planlamalarını yaptığını görmekteyiz" ifadesini kullandı.

"Besi materyali temini konusunda belirsizlikler ortadan kalktı"

Hacıince, PERDER ve Tarım Kredi Kooperatif marketleriyle yapılan protokol kapsamındaki uygulamalara değinerek, ESK'nin kırmızı etin fiyat, stok ve lojistik boyutlarını eş zamanlı yöneterek, ramazan boyunca ürünlerin vatandaşlara kesintisiz ve uygun fiyatla ulaştırılmasını hedeflemesinin, sektör açısından son derece rahatlatıcı ve güven verici bir durum olduğunu vurguladı.

Kasaplar Federasyonu'nun da ramazan süresince bünyesindeki bütün kasap esnafın maliyetine veya maliyete çok yakın fiyatlarla vatandaşlara kırmızı et sunmayı hedeflediğini bildirdiğini anımsatan Hacıince, kasap esnafın karkas etin tamamına yakın kısmını daha yüksek fiyatla iç piyasadan tedarik etmeleri nedeniyle işletme ve pazarlama maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkati çekti. Buna bağlı olarak kasap esnafın ürün fiyatları ile ESK'nin anlaşmalı olduğu market fiyatları arasında küçümsenmeyecek ölçüde farkın doğduğunun altını çizen Hacıince, ancak ticari gereklilikten doğan bu durumun ramazan boyunca maliyete yakın ürün satışlarıyla tüketici lehine çevrilmeye çalışılmasının da olumlu olduğunu belirtti.

Et üretiminde en güncel konunun besi materyali temini konusundaki belirsizliklerin ortadan kalkarak, temin yolu ve fiyatların netleşmesi olduğuna işaret eden Hacıince, şunları kaydetti:

"Geçen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, ithal besilik sığır talep başvurularını aldı. Besicilerimizin beklentisi bir an önce alabileceği hayvan sayısının belirlenmesi, ardından da fiyatının açıklanmasıdır. 2026 yılı ramazan ayı süresince kırmızı et arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı kanaatindeyiz."