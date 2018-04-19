BUSİAD Başkanı erken seçimi değerlendirdi

19 Nisan 2018

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Türkiye’nin son yıllarda pek çok açıdan değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, bu süreçte ekonomik dengelerin korunmasının önemine işaret etti.

Hükümetten uzun bir süredir yapısal reformlar ve ekonomik sorunların aşılması noktasında adımlar beklediklerini vurgulayan Türkay, “Yakın zamanda açıklanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi sonrasında, atılan bu adımları destekleyecek yeni ve köklü adımlar beklentisi içindeyken; 2019 yılında yapılması planlanan seçimlerin erken bir tarihe alınarak 24 Haziran 2018’de yapılması gündemi ile karşı karşıyayız. Seçimin, ülke yönetiminde köklü yapısal değişiklikler getirecek olması nedeniyle çok daha önemli olduğu ortadadır. Böylesi büyük öneme sahip bir seçim sürecinin önceden belirtilen tarihte yapılması ve bu süre zarfında Türkiye’nin başta ekonomi olmak üzere diğer stratejik konulara odaklanarak mevcut yapısal sorunlarla mücadele etmesi, iş dünyası temsilcileri açısından daha tercih edilir bir süreç olurdu" dedi.

Türkay, "Yönetim erkinin aldığı kararın ülke geleceğine fayda sağlayacağına inanmak istiyoruz. Çünkü yakın bir geçmişte olası erken seçimin ülke ekonomisine olumsuz etkileri olacağı yönünde açıklamaları takip etmiş ve seçimlerin zamanında yapılması gerektiği ile ilgili açıklamaları olumlu karşılamıştık” diye konuştu. Ergun Hadi Türkay, yaşanacak siyasi değişim ve dönüşüm sürecinin başta ekonomi dünyasına olumlu yansımasını umut ettiklerini kaydetti.