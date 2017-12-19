Bütçe görüşmelerine devam ediliyor

19 Aralık 2017

Avrupa Birliği ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile bağlı kuruluşlar ve üniversitelerin 2018 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yedinci turda ele alınan Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve 110 üniversite ile Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumunun 2018 yılı bütçelerinin görüşmeleri sona erdi.

Konuşmaların ardından kurum ve üniversite bütçelerinin bölümleri okunarak oylandı. Özellikle 110 üniversitenin bütçelerinin bölümlerinin okunması ve oylanması uzun sürdü. Üniversitelerin 2018 yılı bütçeleri ile 2016 yılı kesin hesaplarının oylaması 3,5 saatte tamamlanabildi.

Genel Kurulda, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM ve 110 üniversite ile Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumunun 2018 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, günlük programın tamamlanmasının ardından birleşimi bugün saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.