Bütçe tasarısı Meclis'te

18 Ekim 2018

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde hazırlanan ilk bütçe tasarısı dün gece TBMM'ye sunuldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç TRT canlı yayınında 2019 yılı Bütçe Tasarısı'nın dün gece geç saatlerde TBMM'ye sunulduğunu belirtti.

Bilgiç, bütçenin sunumunun Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 23 Ekim'de yapılacağını belirterek, 30 Ekim'den itibaren de bakanlık ve kurumların bütçelerinin ele alınacağını kaydetti.

Komisyon görüşmeleri 22 Kasım'da sona ermesi planlanan bütçenin Aralık ayı başında da Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

Bütçe tasarısındaki rakamsal öngörüler kısa süre önce açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) verilerinden oluşuyor.

Yeni sistemde bütçeyi Cumhurbaşkanlığı hazırlıyor. TBMM'de bütçe sunuş konuşmasını yürütme adına cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan yapacak. Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinin görüşüldüğü Genel Kurul oturumlarına yürütme adına cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar katılabilecek, görüş bildirebilecek.

961 milyar lira

2019 yılı bütçesinin büyüklüğü 960 milyar 976 milyon lira olarak hesaplandı. Beklenen bütçe açığı hedefi ise 80 milyar 616 milyon lira.

Bütçeden en yüksek payı 114 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) alıyor. MEB'i 103 milyar lira ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 48 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ise 46,5 milyar lira pay alacak.