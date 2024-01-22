Büyük yatlarda 2 yıllık kapasite doldu, küçüklerde düşüş yaşanıyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Bakım ve onarım hizmetleri de dahil edildiğinde 2023 yılında 2 milyar dolarlık ihracata imza atan yat ve tekne sektörü, uluslararası düzeyde organize edilen fuar ile iş hacmini artırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin dünya çapında önemli bir süper yat üreticisi olduğunu söyleyen Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Başkanı Murat Bekiroğlu, özellikle büyük ölçekli teknelerde 2 yıllık kapasitenin dolduğunu açıkladı.

Küçük teknelerde ise kapasite düşüşlerinin başladığını belirten Bekiroğlu, sektörün özel nitelikli teknelerde ve yatlarda iddialı olduğunu dile getirdi. 24 metre altı tekne satışlarındaki düşüşü ekonomik alım gücünün azalmasına bağlayan Bekiroğlu, sektörün yaşadığı marina sorununu da satışların önünde engel olarak gösterdi.

Marine fiyatları ilgiyi düşürüyor

Marine yatırımları yapılması halinde 5 yıl içinde ihracatta yüzde 50 büyüme hedeflediğini anlatan Bekiroğlu, yüksek marina fiyatlarının tekne ve yatlara olan ilgiyi düşürdüğünü söyledi. Bekiroğlu, “Bu durumdan ciddi şekilde etkileniyoruz. Örneğin tüketici 7-8 metrelik bir tekne almak istiyor. Bu uzunluktaki teknelerin fiyatı 200 bin TL’den başlıyor.

Bu fiyatlara tekne alan birinin marina için bir yılda ödemesi gereken ücret 70-80 bin TL. Bir orantısızlık söz konusu olduğu için orta segmenti tamamen kaybetmiş durumdayız. Sadece üst segment kaldı. Marinalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle tekne sahipleri bir araya gelip balıkçı barınaklarına ödeme yapıp, orada bir görevli çalıştırmaya başladı. Koylarda yıl boyu park eden tekneler olmaya başladı. Bu da kirliliği artırıyor” dedi.

2024’te bağlama fiyatları 3 kat arttı

2024 yılında da fiyatların yükselmeye devam ettiğini dile getiren Bekiroğlu, “TL bazında 3 kat, döviz bazında ise 2 kat artış yaşandı. Burada marinaların da çok fazla yapacağı bir şey yok. Çünkü kapasite düşük, talep yüksek olunca fiyatlar da artıyor. Kesin çözüm marina yatırımları ile sağlanır.

550 yat kapasiteli 5 yıldızlı bir marinanın bugün yatırım değeri 80 milyon dolar. Eğer bu yatırımlar yapılırsa yurt dışındaki tekne ve yat sahiplerini Türkiye'ye çekiyoruz. Sadece yazın değil kış aylarında da marinada kalıyor. Bakım, onarım ve teknik işlerini de orada yaptırıyor. Kitle turizmine göre yat turizminden elde edilen gelir 10 kat fazla” diye konuştu.

Türkiye’nin şu anda marina fiyatlarında Avrupa’nın en pahalısı konumunda olduğunu söyleyen Bekiroğlu, “Devlet yetkililerimize sorunu anlattık. Hatta bir firmayla anlaşma yapıp Türkiye kıyılarında marina potansiyeli olan yerlerin çalışmasını bile yaptık. Bu sunumu da kendilerine ilettik. Belirlenen yerler ise İzmir’in güneyi ile Antalya’nın kuzeyi arasında” bilgisini verdi.

Yat ve tekneler görücüye çıkıyor

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli markaları son model tekne ve yatlarını İstanbul’da görücüye çıkarıyor. YATED tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde 17-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Bosphorus Boat Show’da 250’den fazla katılımcının bin 500’den fazla ürün ve hizmeti sergileyecek.

Fuara 65 binden fazla ziyaretçinin katılımı bekleniyor. YATED Başkanı Murat Bekiroğlu, “İstanbul Fuar Merkezi ile YATED Fuarcılık olarak uzun dönemli bir anlaşma imzaladık. ED Fuarcılık iş birliğiyle fuarımızı organize ediyoruz. Böyle bir konsorsiyum kurduk.

Fuar merkezinin 8 salonunun tamamını biz kiraladık” dedi. Fuarda yüzde 100 doluluk beklediklerini ileten Bekiroğlu, kapalı alan olması sebebiyle fuar alanına giremeyecek tekneleri de Ataköy Marina’da sergileyeceklerini duyurdu. Bekiroğlu, “”En büyük hedeflerimizden biri sektörün elinde olan stokların satışını gerçekleştirmek” dedi.