Büyüme verileri sonrasında New York borsası düşüşle açıldı
ABD ekonomisinin ilk çeyrek büyümesinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi. New York borsası açılışında Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 azalarak 39.107,10 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 5.473,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 kayıpla 17.793,95 puana geriledi.
Ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 artarken, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı kaydedildi. ABD'nin GSYH verisine ilişkin mayıs ayında yayımlanan tahminlerde, ülkenin yüzde 1,3 büyüdüğü öngörülmüştü.
Yılın ilk çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e, gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye revize edildi.
Micron Technology hisseleri yüzde 4 değer kaybetti
ABD'de açıklanan veriler sonrasında 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 6 baz puan azalışla yüzde 4,28'e geriledi. Öte yandan, çip şirketi Micron Technology'nin dördüncü çeyreğe dair yatırımcı tahminlerinin altında gelir beklentisi açıklaması sonrasında şirketin hisseleri de yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Diğer çip şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 1 düşerken, Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 1 artış kaydetti.