Büyümede rekor kırıldı

Murat AYDIN- Hüseyin VATANSEVER

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi TOBB öncülüğünde belirlendi. Şirketlerin 2019- 2021 ciroları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, iki yıllık büyüme oranı ortalaması yüzde 569 oldu. Türkiye’den 8 kat hızı büyüyen şirketlerin başarısında ihracatın kayda değer bir rolünden söz etmek mümkün.

TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde, şirketlerin 2019-2021 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan ‘Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi’ yarışması sonuçlandı.

Listede 27 farklı ilden ve 35 ayrı sektörden şirketler yer aldı. İlk 100’deki şirketlerin, 2019- 2021 döneminde iki yılda ortalama büyüme oranı yüzde 569 ile çarpıcı bir veriye işaret etti. Yaş ortalaması 13.2 yıl olan söz konusu şirketlerin 71’i ihracat yapıyor. Nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 8 katı düzeyine ulaştı.

En hızlı büyüyen şirketlerin 23’ü İstanbul, 19’u Ankara, 9’u ise Adana’dan çıktı. Cirosunu 2 yılda yüzde 6 bin 628 oranında artıran Adana merkezli AFM Gıda Kimya ilk sırayı aldı. İstanbul firması Tobio Novelfarma İlaç Sanayi yüzde 5 bin 631 büyüme oranıyla ikinci, Aydın merkezli Ada İnşaat Mermer ise yüzde bin 744 büyüme oranıyla üçüncü oldu.

“Ekonomik dinamizmi gösteren bir çalışma”

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi sonuçları; Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iş dünyasının katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ankara’da düzenlenen törenle açıklandı.

Ödül kazanan tüm girişimleri tebrik ederek, başarılarının devamını dileyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada TOBB'un düzenlemiş olduğu ‘Türkiye 100 Ödülleri’nin ülkenin ekonomik dinamizmini ve başarı potansiyelini ortaya koyan önemli bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Bu ödüllerin hem bireysel hem de ulusal düzeydeki ilerlemenin somut bir kanıtı olarak, gelecekte daha fazla yenilik ve uluslararası başarıya olan inancı pekiştirdiğinin altını çizen Bolat, “Bu başarıların, sürdürülebilir büyüme ve yenilikçilikle daha da ileri taşınacağına dair güvenim tamdır” diye konuştu.

“Anadolu’nun yükselişi hepimizi sevindiriyor”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, ‘Türkiye 100’ listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son 2 yıl, yani 2019-2021 arası ciro artış hızının dikkate alındığına vurgu yaptı.

Listeye girmeyi başaran şirketlerin, müthiş bir başarı öyküsüne imza attığına atıfta bulunan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketinin, bu dönemdeki ortalama ciro büyümesinin yüzde 569 olduğunu kaydetti.

Bu rakamın çarpıcı olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, listedeki şirketlerin Türkiye’nin milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösterdiğini anımsattı. Şirketlerin yüzde 71’inin 76 ülkeye ihracat yaptığı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye 100 listesinin bölgesel dağılımı da oldukça dikkat çekici. Listede 27 farklı şehrimizden şirketler var. Anadolu’nun yükselişi, burada da açık bir şekilde görülüyor. Anadolu’nun yükselişi açıkçası hepimizi sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

2021 yılı ortama cirosu 232,7 milyon TL’yi buldu

En Hızlı Büyüyen 100 Şirketin 2019-2021 döneminde nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 8 katı oldu. Şirketlerin 2019-2021 döneminde ortalama büyüme oranı yüzde 569 olarak gerçekleşti. Türkiye 100 şirketleri tek bir şirket kabul edildiğinde; 2021 yılı toplam cirosu 23,3 milyar TL, 2021 yılı ortalama cirosu 232,7 milyon TL, 2021 yılındaki toplam istihdam 10 bin 269 kişi, şirket başına ortalama istihdam 102,69 kişi oldu.

Türkiye 100 listesinde 35 farklı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yoğunluk, toptan ticaret alanında görüldü. Bunu sırasıyla; bilgisayar programlama ve danışmanlık, mimarlık ve mühendislik faaliyetleri izledi. En hızlı büyüyen 100 şirketten 71’i 76 ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya öne çıkıyor.

Genç yöneticiler, genç şirketler dikkat çekiyor

Türkiye 100 şirketlerinin yarısından fazlası finansman arayışında olduğunu belirtti. Bununla birlikte Türkiye 100 listesinde genç yöneticileri olan genç şirketler dikkat çekiyor. Şirketlerin yaş ortalaması 13,2 yıl. Şirketlerin kuruluş yılı 1987 ile 2018 arasında değişiyor.

CEO’ların yaş ortalaması ise 46. CEO’su 35 yaşın altında olan 7 şirket yer alıyor. 100 şirket arasında 5 şirket kadınlar tarafından yönetiliyor. Türkiye 100 listesindeki şirketlerde nihai karar merci konumundaki kişilerin eğitim seviyeleri yüksek. 75 şirketin en yetkili kişileri üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahip.

Şirketlerin nitelikli insan kaynağına da sahip oldukları görülüyor. Toplam çalışanları içinde üniversite ve üstü seviyede eğitime sahip olanların oranı yüzde 50’den fazla olan şirket sayısı 36. Şirketlerde internet sitesi ve sosyal medya kullanımı da yaygın. 21 şirket, dijital platformlar (e-ticaret) üzerinden satış yapıyor.

En Hızlı Büyüyen 100’den notlar

-Türkiye’nin Hızlı Büyüyen 100 şirket listesinde 27 farklı ilden ve 35 ayrı sektörden şirket yer aldı.

-İlk 100’deki şirketlerin, 2019-2021 döneminde iki yılda ortalama büyüme oranı yüzde 569 oldu.

-Yaş ortalaması 13,2 yıl olan söz konusu şirketlerin 71’i, 76 ülkeye ihracat yapıyor.

-Nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 8 katı düzeyine ulaştı.

-Türkiye 100 şirketleri tek bir şirket kabul edildiğinde; 2021 yılı toplam cirosu 23,3 milyar TL, 2021 yılı ortalama cirosu 232,7 milyon TL.

-2021 yılındaki toplam istihdam 10 bin 269 kişi, şirket başına ortalama istihdam 102,69 kişi oldu.

-CEO’su 35 yaşın altında olan 7 şirket yer alıyor. 100 şirket arasında 5 şirket kadınlar tarafından yönetiliyor.

-75 şirketin en yetkili kişileri üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahip.

-Toplam çalışanları içinde üniversite ve üstü seviyede eğitime sahip olanların oranı yüzde 50’den fazla olan şirket sayısı 36.

-21 şirket, dijital platformlar (e-ticaret) üzerinden satış yapıyor.