ÇAĞSİAD, Çin’in Ningxia bölgesine çıkarma yapacak

08 Ağustos 2018

BARIŞ SEDEF

İSTANBUL - Faaliyetlerine 2008 yılında başlayan Çağdaş Esnaf, Sanayici ve İş Verenler Derneği (ÇAĞSİAD), global platformda daha etkili olabilmek için çeşitli ülkelerin sivil toplum kuruluşları ve ticari örgütleriyle işbirliği fırsatlarını artırmaya odaklandı.

Bu kapsamda İngiltere’den sonra Çin pazarında da etkili olmak adına bir takım girişimlerde bulunduklarını anlatan ÇAĞSİAD Başkanı Sakine Tayanç, “Türk-Çin İktisadi Eşleştirme Merkezi (TUCEM) ve Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği’nin de (ÇİNİŞDER) katkılarıyla Çin pazarına açılmayı hedefliyoruz . Bu kapsamda görüşmelerimiz devam ediyor. Yapacağımız çalışma Çin’in Ningxia Özerk bölgesini kapsıyor” şeklinde konuştu. Heyetler arasında yapılan ön görüşmelerin olumlu yönde geçtiğine değinen Tayanç, nihai görüşmelerin son bulmasıyla Ningxia bölgesine yönelik ticari faaliyetlerinde başlayacaklarını söyledi.

Çin’in son dönemlerde Türkiye’ye ciddi yatırımlar yaptığını, özellikle lojistik ve teknoloji alanındaki yatırımların ön planda yer aldığına değinen Tayanç, “Bu yatırımların artması adına bizde ÇAĞSİAD olarak girişimlerimizi sürdüreceğiz. Çinli ve Türk şirketleri arasında ortak projeler yapılması başta olmak üzere bir işbirliği protokolü yapma hazırlığındayız. Çin sermayesi pazarı ve teknolojisi ile Türk girişimciliğini ÇAĞSİAD bünyesinde birleştirmek istiyoruz” dedi. Ningxia bölgesinin nüfusunun yaklaşık 7 milyon olduğuna işaret eden Tayanç, “Ningxia bölgesi gelişmeye açık bir pazar. İşbirliği protokolünün imzalanmasıyla ilk etapta bölgeye, sanayi, tarım, katma değerli tarımsal ürünler, hayvancılık, tekstil endüstri ve bilgi teknolojileri alanında karşılıklı ticaret alışverişinde bulunacağız” diye konuştu.

İlk faaliyet kimya sektöründe başlayacak

Nihai görüşmelerin sonuçlanmasıyla akreadite alanında ilk çalışmaların kimya sektöründe başlanacağına dikkat çeken Tayanç, “Katma değerli ürünler arasında yer alan kimya sektörü Türkiye’de cari açık verdiğimiz ikinci sektör olarak öne çıkıyor. Bu alanda yapacağımız çalışmalarla bu alanda oluşan açığın önüne de geçmek istiyoruz” dedi. Çin’in doğusunda bulunan birçok kentin geliştiğini anlatan Tayanç, “Ningxia’da tarım, hayvancılık, tekstil ve kimya sektörleri başta olmak üzere ciddi bir pazar var. İmzaların atılmasıyla bu bölgedeki birçok ihtiyaç ÇAĞSİAD üzerinden karşılanacak” dedi. Çin’de Ningxia gibi birçok bölgenin tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde yatırım yapılabilir bir konumda yer aldığına değinen Tayanç, bu bölgelerin keşfedilmesinin Türkiye ihracatına önemli bir girdisi olacağını kaydetti.

"Referans usulü üye kabul ediyoruz"

Tayanç, ÇAĞSİAD’ın İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya’da faaliyet gösterdiğini belirterek, “Üyelerin niteliğini artırmak adına KOBİ’lere yönelik eğitimler veriyoruz. Ticaretin yanı sıra üyeler arasında ikili ilişkilerde bizim için önemli. Başvuranları derneğimize iki referansla üye yapıyoruz” dedi.