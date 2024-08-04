Çalık Enerji’nin yeni CEO’su Temel Kotil oldu (Temel Kotil kimdir?) 

Faaliyette bulunduğu her coğrafyada insan yaşamına değer katacak projeler üreten Çalık Holding şirketlerinden Çalık Enerji’de üst düzey atama gerçekleşti. Havacılık ve uzay sanayii sektöründe farklı şirketlerde 30 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Temel Kotil, son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Temel Kotil kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olan Temel Kotil, 1986’da ABD Michigan Üniversitesi’nin Uçak Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını, 1987’de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991’de de yine Michigan Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamladı. 1991-1993 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde havacılık ve ileri kompozit laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yapan Kotil, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet verdi ve aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Fakülte Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı görevlerinin ardından 2003 yılında THY’deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Kotil, 2005 yılında THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. 2005 – 2011 yılları arasında THY Teknik A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2010 – 2012 yılları arasında Sun Express Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2015 – 2023 yılları arasında TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Kotil, 2016 – 2024 yılları arasında TUSAŞ Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.