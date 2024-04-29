Çalışma Meclisi toplanıyor
Çalışma Meclisi’nin 13. toplantısını bugün gerçekleşecek. 5 yıl aranın ardından yeniden toplanacak olan Çalışma Meclisi'nin ana gündem maddelerinde iş hayatının güncel sorunları, asgari ücret, emekli aylık, kıdem tazminatı ve esnek çalışma koşulları bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın çağrısı ve başkanlığıyla toplantıya Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TESK davet edildi. Taraflar 29-30 Nisan tarihlerinde 5 yıl aranın yeniden toplanacak. 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri görüşülecek. Rapor ve sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflarla görüşecek
Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflarla 30 Nisan'da Beştepe'deki programda görüşecek.