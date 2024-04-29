Çalışma Meclisi toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın çağrısı ve başkanlığıyla toplantıya Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TESK davet edildi. Taraflar 29-30 Nisan tarihlerinde 5 yıl aranın yeniden toplanacak. 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri görüşülecek. Rapor ve sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflarla görüşecek

Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflarla 30 Nisan'da Beştepe'deki programda görüşecek.