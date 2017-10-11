11 Ekim 2017

Cari işlemler açığı, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 171 milyon dolar azalarak 1 milyar 237 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasada beklenti 1.4 milyar düzeyindeydi.

Böylece cari açık bu yılın en düşük seviyesinde geldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 36 milyar 972 milyon dolar oldu.

Ocak-ağustos döneminde ise açık 27 milyar 225 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Gizemli para girişi 1.6 milyar dolar

Net hata noksan ise, ağustosta 1,61 milyar dolar oldu. Ocak-ağustos döneminde 1,58 milyar düşüş gösterdi.

Öte yandan, temmuz ayında 5.12 milyar dolar olan cari açık, 5.15 milyar dolara revize edildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 689 milyon dolar artarak 4.279 milyon dolara yükselmesine rağmen, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 637 milyon dolar artarak 3.511 milyon dolar giriş kaydetmesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 658 milyon dolar tutarında artarak 2.997 milyon dolara yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon dolar azalarak 591 milyon dolar olmuştur.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 136 milyon dolar artarak 206 milyon dolara yükselmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 505 milyon dolar azalarak 657 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2.237 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 520 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.016 milyon dolar net alım yaptığı görülmektedir.

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak bankalar, 354 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlarda 133 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 68 milyon dolar, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları da 376 milyon dolar net azalış kaydetmiştir.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 117 milyon dolar ve 192 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 1.080 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde 3.401 milyon dolar artış gözlenmiştir."