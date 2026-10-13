Cari dengede 4 milyar dolarlık sürpriz! Uzmanlar yıl sonu için uyardı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı ağustosta 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari fazla ise 8 milyar 205 milyon dolara ulaştı.

Aylık verilerdeki iyileşmeye karşın yıllıklandırılmış cari açık 42,1 milyar dolar oldu.

Cari fazla beklentileri neden aştı?

Ekonomist Kutay Gözgör, ağustosta turizm gelirlerindeki artış ve taşımacılık gelirlerindeki toparlanmanın cari dengeyi desteklediğini belirtti. Dış ticaret açığının aylık bazda daralmasının da beklentilerin üzerinde cari fazla verilmesinde etkili olduğunu söyledi.

Altın ve enerji hariç cari fazlanın temmuzdaki 4,8 milyar dolardan ağustosta 8,2 milyar dolara yükselmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Ağustosta ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Rezervlerde 7,1 milyar dolarlık artış

Ekonomist Haluk Bürümcekçi ise finansman hesabındaki çıkışa rağmen yüksek cari fazla ve net hata noksan girişlerinin etkisiyle resmi rezervlerin ağustosta 7,1 milyar dolar arttığını belirtti.

Yıllıklandırılmış verilere göre hizmetler dengesi 63,9 milyar dolar fazla verirken dış ticaret açığı 78,4 milyar dolara ulaştı.

Enerji fiyatları cari açık için risk oluşturuyor

Uzmanlara göre cari dengedeki iyileşmenin önündeki en önemli risk, yükselen enerji maliyetleri.

Bürümcekçi, küresel emtia fiyatlarındaki gelişmelerin yılın kalan dönemi için yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğunu belirtti. Buna karşılık bölgesel gerilimlerin turizm ve taşımacılık gelirleri üzerindeki olumsuz etkilerinin beklenenden sınırlı kaldığını ifade etti.

Gözgör ise eylül ayında ithalatın yıllık yüzde 5,9 artmasında enerji fiyatlarının etkili olduğuna dikkat çekti.

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin petrol ve doğal gaz fiyatlarını yüksek tutmasının dış ticaret açığını artırabileceğini vurguladı.

Yıl sonunda cari açık ne kadar olacak?

Gözgör, piyasada 2026 yılı cari açık beklentilerinin 50 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirtti. Brent petrolün varil fiyatını 84 dolar varsaydıklarını ifade eden Gözgör, yıl sonu cari açık tahminlerini 52,9 milyar dolarda koruduklarını açıkladı.

Yaz aylarında cari dengeyi destekleyen turizm gelirlerinin sezonun sona ermesiyle azalmasının beklendiğini belirten Gözgör, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin yılın son aylarında cari açık üzerinde baskı oluşturabileceğini kaydetti.