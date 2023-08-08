Cari işlemlerde yılsonu beklentisi 41 milyar $ açık

Reuters'ın 14 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette haziran ayı için cari denge tahminleri 1 milyar dolar açık ila 1.1 milyar dolar fazla arasında yer aldı. Cari dengenin önemli bir kısmını oluşturan dış ticaret açığı, haziran ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 37.3 azalarak 5.16 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı altın ve enerji ithalatı öncülüğünde Ocak-Haziran döneminde %18.7 artışla 61.24 milyar dolar olmuştu. Cari açık 2022'de altın ve Rusya işgali sonrası yüksek seyreden enerji fiyatlarının yarattığı yüksek ithalat öncülüğüde 2021 yılındaki 7.2 milyar dolardan 2022'de 48.8 milyara genişledi. Ankette 2023 için altı ekonomistin katıldığı cari açık tahminlerinin medyanı 41 milyar dolar oldu. Güncel tahminler ise 50.8 milyar dolar ile 38 milyar dolar arasında yer aldı.