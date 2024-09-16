Çarşamba günü faiz indirecek mi? Piyasaların gözü Fed'in kararında!

Bu haftanın ekonomik takvimindeki en önemli olay, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirim kampanyasını başlatmasının beklendiği FOMC toplantısı. Salı günü başlayacak FOMC toplantısı Çarşamba günü sona erecek ve kararlar Çarşamba günü TSİ 21.00'da açıklanacak.

Uzmanlara göre Fed mutlaka bir faiz indirimine gidecek. Merak edilen ise faiz indiriminin me kadar olacağı. Uzmanlar Fed'in 25 ya da 50 baz puanlık indirim yapacağını tahmin ediyor… Öte yandan yatırımcılar ise 'Fed faiz indirirse altın ne olur?' sorusuna yanıt arıyor. Temmuz ayında Fed faizi yüzde 5.50'de sabit tutmuştu.

İngiltere ve Japonya merkez bankaları da bu hafta toplanarak faiz oranlarını tartışacak. İşte ekonominin bu haftaki gündemi:

Salı

* ABD perakende satış verileri TSİ 15:30'doe açıklanacak. The Wall Street Journal tarafından ankete katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık %0,3 düşüş veya otomobil satışları hariç tutulduğunda %0,2 artış yönünde.

* ABD'de Sanayi üretimi raporu TSİ 16:15'te açıklanacak. Ekonomistler Temmuz ayındaki daralmanın ardından aylık bazda %0,1'lik bir artış bekliyor.

Çarşamba

* ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerine ilişkin veriler saat 15:30'da açıklanacak. Konut başlangıçlarının yıllık %5,8 artışla 1,31 milyona yükselmesi bekleniyor.

* Fed’in faiz kararı saat 21:00'da açıklanacak.

Perşembe

* ABD'de haftalık ilk işsizlik başvuruları 15:30'da açıklanacak; ekonomistler 230.000 başvuru bekliyor.

* İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı TSİ 14.00'da açıklanacak. Ağustos ayında dört yıl sonra ilk kez faiz indirimine giden bankanın faiz oranlarını %5'te tutması bekleniyor.

* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararını Perşembe günü saat 14.00'da açıklayacak.

Cuma

* Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politika kararı Tokyo mesai saatleri içinde açıklanacak. Merkez bankasının Temmuz ayında küresel piyasalarda satışlara neden olan faiz artırımının ardından faiz oranlarını %0,25'te tutması bekleniyor.