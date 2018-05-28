Çavuşoğlu: İşin içinde bazı finans kuruluşları da var

28 Mayıs 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'ı makamında ziyaret etti. ATB yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette Bakan Çavuşoğlu, kurda yaşanan dalgalanmaya değindi.

"Kur dalgalanmaları vesair bütün bu oyunlar bizi durduramaz" diyen Çavuşoğlu, "Biz bunun bir ekonomik saldırı olduğunu, yani komplo teorisi falan değil, görüyoruz, biliyoruz. Nereden kaynaklandığını da biliyoruz. Bu esasen darbe girişiminin başarısız olmasından sonra adım adım planlanan, adım adım çalışılan bir konu. Ve işin içinde bazı finans kuruluşları da var, ülkeler de var, servisler de var" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu sözünü ettiği servis ve kuruluşları çok iyi bildiklerini, takip ettiklerini ifade ederek, "Biz de tedbirlerimizi alırız. 24 Haziran'dan sonra bu tür çabaların da boşa gittiğini hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.