Çeklerin ibraz süreleri durduruldu

Deprem bölgesinde 120 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi kapsamında yer alan il ve ilçelerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin çeklerinin ibraz süresi 9 Haziran’a kadar durduruldu.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Hangi ilçeleri kapsıyor?

Kararnameyle yapılan düzenlemeye göre, yerleşim yeri; Adıyaman il merkezi ile Çelikhan, Samsat, Besni, Gölbaşı ve Tut ilçeleri; Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçeleri; Hatay il merkezi ile Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Belen, Samandağ, Hassa, Kırıkhan ve Yayladağı ilçeleri; Kahramanmaraş il merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri; Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ve Doğanşehir ilçeleri olan gerçek ve tüzel kişilerin 6 Şubat itibarıyla keşidecisi olduğu çekler bakımından ibraz süreleri 9 Haziran’a kadar durduruldu.