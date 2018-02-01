Çeklerin yüzde 2'si karşılıksız

01 Şubat 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi üzerine karşılıksız çek sayılarını açıkladı.

Tüfenkci, "1 Ocak 2016- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Türkiye genelinde 783 milyar 563 milyon 681 bin lira tutarında 19 milyon 897 bin 591 adet çek bankalara ibraz edilmiştir. Buna göre, karşılıksız çıkan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı hem adet hem de tutar olarak yüzde 2,2 olmuştur" dedi.

Aynı dönemde İstanbul'da ise bankalara toplam tutarı 332 milyar 401 milyon 701 bin lira olan 5 milyon 916 bin 622 adet çek ibraz edildiği bilgisini veren Tüfenkci, 2017'de İstanbul için, karşılıksız çıkan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranının adet olarak yüzde 2, tutar olarak ise yüzde 1,8 olduğunu söyledi.

Kaynak: AA