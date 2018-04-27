Çelik savaşında İÇDAŞ öncü olacak

27 Nisan 2018

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) çatısı altında Türkiye’nin çelik ihracatına yönelik faaliyetler hakkında çalışmalar yürüten Çelik İhracatçıları Birliği'nin (ÇİB) yönetimini yeni dönemde İÇDAŞ yönetim kurulu başkanlığı yürütecek.

ÇİB 2017 yılı olağan genel kurulu bugün Türkiye İhracatçı Meclisleri (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde yapıldı. Genel kurula tek liste ile gidildi. Seçim sonucunda yönetim kurulu, denetim kurulu ile asil ve yedek üyeleri ayrıca TİM delegeleri belirlendi.

Yoğun ilgi gösterilen seçimde İÇDAŞ, 4 yılı kapsayan yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Çelik ihracatına yönelik sorunları ve olanakları değerlendirerek, sektöre yön veren ÇİB, Türkiye’nin ekonomisine büyük katkı veren sektörlerin başında yer alıyor.

Türkiye’nin ihracatta her yıl ilk on şirketi arasında yer alan İÇDAŞ, yeni dönemde ÇİB’in bayraktarlığını yapacak. ÇİB Yönetim Kurulu’nda şu firmalar yer aldı: Borusan Mannesman, Çetin Civata, Çolakoğlu Metalurji, Diler Dış Ticaret, Ekinciler Demir Çelik, Erciyas Çelik Boru, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Ticaret A.Ş., Kibar Dış Ticaret A.Ş., Kroman Çelik Sanayii A.Ş., Metal Saç Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Denetim Kurulu’nda ise Yametaş Yaslı Metal, Akçelik Demir Çelik, Tezcan Galvanizli Yapı yer aldı.