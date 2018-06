CEO transferleri için seçimin sona ermesi bekleniyor

20 Haziran 2018

YASEMİN SALİH

Ekonomi, seçim süreci ve dövizdeki hareketliliğin etkisi altında. Şirketler, yükselen döviz kurları karşısında verimliliklerini artırmaya odaklandı.

Diğer yandan da her seçim öncesinde olduğu gibi 25 Haziran sabahı nasıl bir Türkiye’ye uyanacaklarını bekliyorlar. Psikolojik bekleyiş yatırımları ertelediği gibi buna bağlı kararların da ötelenmesine neden oldu. Bu durum en çok kaptan köşkünü etkiliyor. Yerli ve yabancı dev şirketlere genel müdür, CEO gibi tepe yöneticiler yerleştiren My Executive’in Yönetici Ortağı Müge Yalçın’a göre, şirketlerin hareketli döviz ortamı ve buna bağlı enflasyonist piyasada en hızlı ve doğru kararları alacak yöneticilere her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Yine de çok aciliyet hissetmeyenler bu pozisyonu doldurmak için seçimlerin geçmesini bekliyor. Şerif Kaynar, Tim Bright, Ayşe Öztuna gibi Türkiye’de yönetici ve patronların yakından takip ettiği beyin avcılarıyla seçim sürecinde yönetici transferlerini konuştuk. Ortak kanı net: Transferler bekliyor. Nisandaki erken seçim açıklamasından sonra görüşmeler askıya alındı. Seçim sonrasında kaptan köşkü ve bazı kritik ara pozisyonlarda büyük hareket kapıda.

‘Yabancı yeni ofis kararını erteliyor’

Türkiye’de 30 yıla yakın süredir özellikle yabancı şirketlerin ülke ofislerine orta ve üst düzey yönetici yerleştiren OneWorld Consulting’in Türkiye Yönetici Ortağı Tim Bright, seçim kararının ardından Türkiye’ye yönelik yatırım planlarının ertelendiğini söyledi. “Genel olarak yatırımları bekletiyorlar. Yeni ofis açmak isteyenler seçim sonrasını görmek istiyor. Böyle olunca bu ofisler için yapılacak yönetici transferleri de askıya alındı” diyen Bright, bir başka etkenin de dövizdeki artış olduğunu dile getirdi. Amerikalı beyin avcısına göre seçimler kadar dövizdeki yükselme de yönetici transferlerinde etkili bir unsur. Bright, bu konuda “Seçimden sonra genel müdür ve CEO düzeyindeki transferlerde büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Ancak en büyük sirkülasyon CFO’larda olacak. Çünkü nakit akışını yöneten yeteneklere talep arttı” dedi. Bright’ın dikkat çektiği bir başka konu da işten çıkarmalar. Seçim sonrası oluşacak hareketliliğe hazırlık olarak orta ve üst düzeyde bazı pozisyonlar boşaltılmaya başlanmış. Maliyetleri düşürmek için bazı unvanların tamamen kapatıldığını belirten Tim Bright, “Outplacement (işten çıkarılanlara yeni kariyere geçiş hizmeti) birimimizde büyük yoğunluk var. Maliyeti kontrol altına almak için bazı pozisyonları iptal ediyorlar. Yılbaşından bu yana işten çıkarma sürecine danışmanlık yaptığımız şirketler çoğaldı” diye konuştu.

‘Radikal değişim beklemiyoruz’

My Executive Türkiye Yönetici Ortağı Müge Yalçın’a göre de nisan ayında seçim kararının ardından ilk şoku atlatan iş dünyasında bayrama 10 gün kala küçük de olsa hareket başlamış durumda. “Psikolojik bir bekleyiş var” diyen Yalçın, şirket olarak müşterilerine “Sonuç ne olursa olsun Türkiye’de radikal bir değişim beklemiyoruz” telkininde bulunduklarını ifade etti. Bir şirketin iyi bir yöneticiye ihtiyacı varsa ve bu acilse beklemeyeceğini de vurgulayan Yalçın, son dönemde şirketlerin en yoğun aradıkları kişileri şöyle sıraladı: “Yeni mezun alımları ve orta kademe yönetici talepleri bekletiliyor. Ancak ihracat çok önem kazandı şu sıralar. O nedenle bizden ihracat müdürü, CFO, satın alma direktörü gibi pozisyonlara yetenekli isimler bulmamızı istiyorlar. Verimlilik ön planda olmaya devam ettikçe bu mesleklere talep hiç bitmeyecek. Şirketlerin yurtdışındaki yatırımları artıyor. Yurtdışına ofis açarak içeride kaybettiklerini dengelemek istiyorlar. Bu nedenle oraya götürecekleri yurtdışı deneyimi olan, yetenekli yöneticiler arıyorlar.”

Ayşe Öztuna / Odgers Berndtson Türkiye Yönetici Ortağı:

2019 zamlarında sıkı pazarlık olacak

Zaten erken seçimin açıklandığı nisan ayından itibaren piyasada bir bekleyiş var. Seçim sonrasında genel müdür ve ‘C’ düzeydeki pozisyonlarda hareketlenme bekliyoruz. Ücretler konusunda da 2019 zamlarında ve yeni transfer paketlerinde çok sıkı pazarlıklar olacağını söyleyebiliriz. Çünkü dövizdeki yükseliş enflasyonist ortamda profesyonelleri hesaplarını yeniden çıkarmaya yöneltiyor. Yıl sonu enflasyonu üzerinden ücret pazarlıklarını yapacaklar. El sıkışmak daha zor hale gelecek.

Kerim Kotan / Pragma Kurumsal Finansman Yöneticisi:

Yöneticilere yapılan yatırımlar da bekliyor

Bütün ekonomi seçimi bekliyor. Gerek yönetici transferleri gerekse yöneticilere yapılan yatırımlar askıya alındı. Ekonomik anlamda kimse seçim sonrasında ne olacağını bilmiyor, bu belirsizlik psikolojisi şu anda şirketlerin tepe noktasından alt kademeye kadar her yerde hakim. Satın alma yatırımları da bekletiliyor. Herkes 25 Haziran sabahında göreceği manzaraya göre planlarını yapacak.

Tim Bright/ OneWorld Consulting Yönetici Ortağı:

Maaşlar TL, primler döviz üzerinden veriliyor

Yönetici ücretleri artık neredeyse yerli ya da yabancı bütün şirketlerde TL ile veriliyor. 20 yıl önce net ve döviz üzerinden maaşlar konuşulurken artık brüt ve TL üzerinden pazarlıklar yapılıyor. Ancak dövizdeki yükseliş nedeniyle yöneticiler ücretlerinde revize bekliyorlar. Şirketler ise maliyetleri kısmaktan yana. Pazarlıklar sorun oluyor. Son dönemde bazı müşterilerimizin baz maaşı TL, primi ise döviz olarak ücret paketinde sunduğunu gördük. Bu da bir yöntem. Ancak genel olarak biz de müşterilerimize ücret TL ve brüt üzerinden hesap yapmalarını öneriyoruz.