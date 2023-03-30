Cep telefonu ithalatında 350 dolar tebliği iptal

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girmeden iptal edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yerli üreticilerin üretim ve yatırım planları tekrar değerlendirilmiş olup, bu aşamada 200 dolar olan birim kıymette artırma yönünde bir değişiklik yapılmaksızın cep telefonu ithalatının bir süre daha takip edilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir" denildi. Tebliğle, akıllı cep telefonlarında birim gümrük bedelini adet başına 350 dolara yükseltecek düzenleme yürürlükten kaldırılmış oldu.

İthalattaki seyir yakından izlenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede üretim yapan firmaların ekonomiye sağladıkları katkı ve yarattıkları istihdam dikkate alınarak, üretilen ürünlerde ithalatın seyrinin yakından izlenmesi amacıyla ilgili mevzuat kapsamında belirli ürünlerin ithalatında gözetim uygulamalarının yürürlüğe konulabildiğine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu süre zarfında yerli üreticilerin üretim ve yatırım planları tekrar değerlendirilmiş olup, bu aşamada 200 dolar olan birim kıymette artırma yönünde bir değişiklik yapılmaksızın cep telefonu ithalatının bir süre daha takip edilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Bu çerçevede, 28 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile getirilmesi öngörülen değişiklik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile henüz yürürlüğe girmeden iptal edilmiştir."