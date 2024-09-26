Çeşme'de sakız hasadı başlıyor: Kilogramı 12 bin TL

Çeşme'de kilosu 12 bin liraya satılan sakızların üretimi giderek artıyor. Sakız üretimin büyük bir kısmı Yunanistan'ın Sakız Adası'nda yapılıyor. Ancak son dönemde yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla Çeşme'de de sakız üretimi artıyor. Yunanistan'a rakip olacak kalitede sakız hasadı yapan üreticiler, ürünün kilosunu ise 12 bin liradan satıyor.

Asırlık ağaçlarda yetişen sakızlar gıdadan kozmetiğe kadar birçok üründe kullanılıyor. Çeşme'de ise üreticiler ortalama 100 kilogramlık bir üretim yapıyor.

Her yıl 12 ton sakız ithal ediliyor

Sakız Adası'ndan her yıl 12 ton sakız ithal edildiğini söyleyen Topal, yerli üretimle Türkiye'nin ihtiyacını karşılamayı istiyor. Topal, her yıl ithal edilen sakıza 250-300 milyon lira para ödendiğini söylüyor.

Bu yıl 20 bin fidanın toprakla buluşacağını söyleyen Topal, 25 bin adet sakız üretileceğini ifade ediyor.

Stratejik bir proje

"Biz bunu milli seferberlik haline getirmek istiyoruz. Stratejik bir proje ülkemiz için. Sakız Adası'ndan en az 5 kaz daha fazla alana sahibiz." diyen Topal, sakızın kozmetikte, ilaç sanayisinden boya sanayisine kadar pek çok alanda kullanıldığına dikkat çekti.

Sakız Adası'na rakip olabiliriz

Sakızı milli bir kalkınma projesi olarak gördüklerini belirten Topal, şöyle konuştu:

"Sakız ağacını üretmek ve yaygınlaştırmak zorundayız. Sakız Adası 904 kilometrekare yüzölçümü olarak, 22 köyde 5 bin aile bu işi yapıyor. Bizim alanımız, Çeşme'de 250 kilometrekare, Urla'da 600 bin kilometrekare. Karaburun ve Seferihisar'ın bir bölümünde de olabilir. Sakızın yetişme potansiyeli olarak, Sakız Adası'ndan en az 5 misli daha fazla bir alana sahibiz. Biz istiyoruz ve inanıyoruz ki sakız, hem turizmde hem tarımda Çeşme'nin baş aktörü olur; yani bir lokomotif olur. Turizm sakızla beraber de olur. O anlamda devletin tekelinde olan arazilere sakız ağacı dikmekte çok yarar var."