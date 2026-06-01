Cevdet Yılmaz'dan büyüme mesajı: Küresel risklere rağmen ekonomi direnç gösteriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyüdüğünü açıkladı. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde ekonominin dayanıklılığını koruduğunu vurgulayan Yılmaz, büyümenin sürdürülebilir bir zeminde devam ettiğini ifade etti.

Türkiye ekonomisinin son 23 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı gösterdiğini belirten Yılmaz, "Ekonomimiz 2026 yılının birinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 oranında büyüme kaydetmiştir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre kaydedilen yüzde 0,1 oranındaki büyüme ise iktisadi faaliyetteki dirençli seyri ortaya koymaktadır" dedi.

Milli gelir 1,64 trilyon dolara ulaştı

2025 yılında tarihi rekor seviyeye ulaşan milli gelirin yükselişini sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, "2025 yılında 1,60 trilyon dolar olan Gayrisafi Yurt İçi Hasılamız, 2026 yılı ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda 1,64 trilyon dolara ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörel gelişmelere de değinen Yılmaz, tarım sektörünün geçen yıl yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından toparlanma sürecine girdiğini belirtti. Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl küçülen tarım sektörü bu dönemde yüzde 4,6 oranında büyüme sergilemiştir. İnşaat dahil hizmetler sektörü yüzde 3,4 büyürken, sanayi sektörü dış talepteki yavaşlamanın etkisiyle yüzde 0,8 oranında daralmıştır." ifadelerini kullandı.

İşgücü ödemelerinde tarihi seviye

İşgücü ödemelerinin milli gelir içerisindeki payına ilişkin de bilgi veren Yılmaz, bu göstergenin tarihi zirveye çıktığını söyledi. Yılmaz, "2026 yılı ilk çeyreğinde işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı yüzde 38,1 oranıyla tarihi en yüksek seviyesine ulaşmıştır." dedi.

Harcamalar yönünden değerlendirildiğinde yurt içi talebin büyümeyi desteklemeyi sürdürdüğünü kaydeden Yılmaz, toplam tüketim harcamalarının yüzde 4,4, makine ve teçhizat yatırımlarının ise yüzde 3 arttığını belirtti.

Dış talep büyümeyi sınırladı

Dış ticaret tarafında ise küresel talepteki zayıflığın etkilerine dikkat çeken Yılmaz, "Başta Körfez ülkeleri olmak üzere ticaret ortaklarımızdaki zayıf dış talep görünümünün yanı sıra küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle net mal ve hizmet ihracatı büyümeyi geçici olarak sınırlayıcı etkide bulunmuştur." açıklamasında bulundu.

OVP hedeflerine vurgu

Ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Program doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, uygulanan politikaların sürdürülebilir büyüme ve makroekonomik istikrar hedefleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

Küresel ekonomideki gelişmeler nedeniyle yıl sonu büyüme hedefleri açısından bazı aşağı yönlü risklerin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "2026 yılının tamamında büyüme oranı açısından OVP hedeflerine yönelik aşağı yönlü riskler ortaya çıkmakla birlikte söz konusu riskler etkin biçimde yönetilmekte olup yıl genelinde büyümenin OVP hedefine yakınsayacağı beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.