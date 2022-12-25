Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 2023 bütçesini imzaladı

Cezayir Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun’un hükümet toplantısında 2023 yılı bütçe kanununu imzaladığı belirtildi.

Tebbun’un bütçe kanunu imza törenine, Genelkurmay Başkanı Said Şankariha, Başbakan Eymen Bin Abdurrahman ve hükümet üyeleri katıldı.

Cezayir’in 2023 bütçesi, 8 Aralık’ta Cezayir Meclisinde yapılan oylamada, Meclisteki en büyük parti olan 62 sandalye sahibi Ulusal Kurtuluş Partisi (FLN), 27 sandalyeli Ulusal Demokratik Birlik Partisi ve Cumhurbaşkanlığınca atanan 58 milletvekilinin desteğini alarak geçmişti.

Ülkenin Fransa’dan bağımsızlığını kazandığı 1962’den bu yana ilk defa yaklaşık 99 milyar dolar olarak onaylanan 2023 bütçesi, 43 milyar dolardan fazla da açık veriyor.

Söz konusu bütçede 23 milyar dolar savunmaya ayrılarak ülke tarihinde bir ilk gerçekleşti.

Maliye Bakanı İbrahim Kisali, daha önce Mecliste yapılan bütçe görüşmelerinde, enflasyonun gelecek yıl yüzde 9,4'ten yüzde 5,4'e gerilemesini ve ülkenin ekonomik büyüme hızının yüzde 4,1'e ulaşmasını beklediklerini açıklamıştı.