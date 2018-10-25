CFO'lar, İstanbul'daki zirvede buluştu

25 Ekim 2018

Mali İşler ve Finans Yöneticileri Zirvesi'nin altıncı İstanbul'da gerçekleştirildi. Eduplus tarafından düzenlenen zirveye Türkiye'nin önemli şirketlerin CFO'larından finans alanında kitapları bulunan akademisyenlere uzanan otuzu aşkın konuşmacı katıldı.

Açılış konuşmasını Eduplus Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çağlar Çoroğlu'nun yaptığı zirvede CFO'lar gündemi değerlendirirken, düzenlenen oturumlarla finansın bugünü ve geleceği, vergi gündemi, stratejik risk yönetimi, tedarik zinciri gibi konular ele alındı.

Burcu Kösem, yeniçağın CFO'sunu anlattı

Dünya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su Burcu Kösem, zirvede "Dijitalleşen Dünyada CFO Olmak" başlıklı sunum yaptı. Konuşmasında dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Kösem, yeniçağın CFO'sunun nasıl olması gerektiğini anlattı.

Dijital çağa ayak uydurmayan gerekli alt yapıyı bu dönüşüm çerçevesinde oluşturmayan şirketlerin ömürlerinin çok uzun olmayacağını vurgulayan Kösem, finans fonksiyonunun da doğal olarak bu dönüşümün etkisinde olacağını belirtti. Kösem, şöyle devam etti: “Dijital dünyada CFO'lar çok daha aktif rol alacaklar ve şirketlerin stratejisini belirlemede kilit rol oynayacaklar. Öncelikle robotik, daha sonra ise yapay zeka CFO'ların dünyasının ayrılmaz parçası olacak. Bununla birlikte başarıların altında değişimi yakalamak, yenilikçi olmak gibi faktörlerin de olduğu düşünürsek, CFO'ların dijital dönüşümü de çabuk algılayıp içselleştireceklerini söyleyebiliriz. Dolayısıyla yeni nesil dijital CFO'ların hakimiyetinin başlayacağı dönem uzak değil diye düşünüyorum.”