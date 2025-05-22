CHP, asgari ücrete ara zam için harekete geçiyor: Temmuzda zam şart!

Asgari ücretin yıl başından bu yana enflasyon karşısında eridiğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, temmuz ayında zam yapılması için işçi ve işveren temsilcileriyle görüşmelere başlayacaklarını duyurdu.

Özgür Özel, partisinin İstanbul Pendik Sahil Meydanı’nda düzenlediği mitingde yaptığı açıklamada, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Özel, bugünden itibaren işçi sendikaları ve konfederasyonlarını kapsayan bir ziyaret takvimi oluşturacaklarını söyledi.

TÜİK verilerine göre dört aylık enflasyonun yüzde 13 olduğunu hatırlatan Özel, "Yıl başında 22 bin TL olan asgari ücretin alım gücü, bugün 19 bin TL seviyesine geriledi. Bu erimeye sessiz kalamayız" dedi.

Özel, asgari ücretteki kaybın ENAG verilerine göre daha da yüksek olduğunu, yaklaşık 4.400 TL’ye karşılık geldiğini belirtti. Geçmişte verilen “asgari ücrete yılda dört kez zam yapılabilir” söylemini hatırlatarak, mevcut ekonomik koşulların ara zammı zorunlu hale getirdiğini vurguladı.