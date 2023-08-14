CHP Ekonomi Masası’ndan 28’nci dönem kararı

Ekonomide çözüm önerilerini ortaya koymak üzere 13 Ağustos 2018 tarihinde Ekonomi Masası oluşturan CHP, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından Ekonomi Masası’nı devam ettirme kararı aldı. Bu kapsamda Ekonomi Masası üyelerinde de değişikliğe gidildi.

Daha önce Ekonomi Masası’nda yer alan MYK’nın eski üyeleri Veli Ağbaba, Fethi Açıkel gibi isimlere yeni dönemde yer verilmezken, yeni Ekonomi Masası şu üyelerden oluştu:

Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İdari ve Mali İşler Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İşveren Örgütleri ve Eğitim Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Yurt Dışı Örgütlenme Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan ile milletvekilleri Aşkın Genç, Gülcan Kış, İlhami Uygun, Mehmet Güzelmansur, Nail Çiler, Orhan Sarıbal, Rahmi Aşkın Türeli, Şeref Arpacı, Tahsin Becan, Talat Dinçer, Türker Ateş ve Sururi Çorabat

MYK üyelerinden ve milletvekillerinden oluşan Ekonomi Masası, son beş yılda yapığı 44 il ziyareti gerçekleştirmiş ve forumlar düzenlemişti.