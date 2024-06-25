CHP, Şimşek’ten 4 talepte bulundu

Nagihan KALSIN

Hazine ve Maliye Ba­kanı Mehmet Şim­şek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe ile beklenen görüşmeyi dün gerçekleştir­di. Bakan Şimşek’in maka­mında gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı. Dün saat 10,00’da başlayan ve 4 saat 20 dakika süren eko­nomi zirvesinin ardından Bakan Şimşek, Karatepe'yi aracına kadar uğurladı. Ka­ratepe görüşmenin ardın­dan CHP Genel Merkezinde kamuoyunu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yar­dımcısı Karatepe, yapıcı muhalefet anlayışıyla daha önce kamuoyuna söyledik­leri konuları paylaştıklarını söyledi. Karatepe, “Görüş­mede 4 ana talep ilettik; as­gari ücrete ara zam, emek­li aylıklarında ciddi şekilde iyileştirme yapılması, ta­rımsal desteklerin artırı­larak tarım kanununun ön gördüğü şekilde yüzde 1 ora­nında çiftçilere ödenmesi. Bu kapsamda şimdiye ka­dar açıklanmış olan çay ve buğday gibi alım fiyatlarının güncellenmesi. Ayrıca eko­nominin önemli sorunlar­dan birisi olarak gördüğü­müz vergide adaletsizliğin giderilmesi" diye konuştu.

“Değişim iradesi olmadığını gördük”

Sundukları önerilerin ta­kipçisi olacaklarının altını çizen Karatepe şöyle devam etti: “Görüşmeye 4 talep ile gittik ancak dört saatin so­nunda acı reçeteyi yine va­tandaşa çıkaran anlayışın­da bir değişim iradesi ol­madığını maalesef gördük. Uygulanmakta olan ekono­mik programın Türkiye’de nasıl bir bölüşüm şoku ya­rattığını hepimiz çok yakın­dan biliyoruz. En üst gelir grubunda bulananların ge­lirlerinde ciddi şekilde artış olurken, düşük gelirlilerin gelirlerinde bir gerilemenin olduğunu görüyoruz. Dola­yısıyla zenginlerin zengin­leştiği, yoksulların yoksul­laştığı bir dönemdeyiz."

Enflasyonun yüksek sey­rettiği dönemde, asgari üc­rete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasını reddet­tiklerini kaydeden Karate­pe, “Bu artışın yapılmasının bir zorunluluk olduğunu, sa­yın bakana ifade ettik” dedi.

Çelik: Herkes öneri getirebilir

Görüşmeyle ilgili MYK toplantısı sürerken açıkla­ma yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Gündeme geti­rilen konular hükümetin za­ten bildiği, bakanlığın zaten üzerinde çalıştığı konular. Herkes öneri getirebilir. Eko­nomi yönetimimiz de ne yap­tığını biliyor ve öngördükleri takvim kusursuz bir şekilde işliyor. Mehmet Bey ekono­mi vizyonumuzu talep üzeri­ne paylaşmış oldu" dedi.

“Zenginlerden vergi alınsın”

Yalçın Karatepe, Mehmet Şimşek’ten vergide adaletin sağlanması için vergilerin yüksek gelir gruplarında yer alanlardan yüksek oranda vergilendirilmesi gerektiğini ifade ettiklerini söyledi. Karatepe, Şimşek’le görüşmesinde yurt dışı çıkış harcına yapılacağı iddia edilen artışı da gündeme getirdiğini söyledi. “Bunun doğru olmadığını, vatandaşın seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir uygulama olduğunu ifade ettim” diyen CHP’li Kartepe, “Ama bu konuda sayın bakandan somut bir değerlendirme duymadım. Anladığım kadarıyla tasarı üzerinde çalışmalarını tamamlamamışlar” diye konuştu.