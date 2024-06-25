CHP, Şimşek’ten 4 talepte bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile görüştü. Karatepe, Şimşek’ten, asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarında iyileştirme, tarımsal desteklerin artırılması ve vergide adaletsizliğin giderilmesi talebinde bulundu.
Nagihan KALSIN
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe ile beklenen görüşmeyi dün gerçekleştirdi. Bakan Şimşek’in makamında gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı. Dün saat 10,00’da başlayan ve 4 saat 20 dakika süren ekonomi zirvesinin ardından Bakan Şimşek, Karatepe'yi aracına kadar uğurladı. Karatepe görüşmenin ardından CHP Genel Merkezinde kamuoyunu bilgilendirme toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, yapıcı muhalefet anlayışıyla daha önce kamuoyuna söyledikleri konuları paylaştıklarını söyledi. Karatepe, “Görüşmede 4 ana talep ilettik; asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarında ciddi şekilde iyileştirme yapılması, tarımsal desteklerin artırılarak tarım kanununun ön gördüğü şekilde yüzde 1 oranında çiftçilere ödenmesi. Bu kapsamda şimdiye kadar açıklanmış olan çay ve buğday gibi alım fiyatlarının güncellenmesi. Ayrıca ekonominin önemli sorunlardan birisi olarak gördüğümüz vergide adaletsizliğin giderilmesi" diye konuştu.
“Değişim iradesi olmadığını gördük”
Sundukları önerilerin takipçisi olacaklarının altını çizen Karatepe şöyle devam etti: “Görüşmeye 4 talep ile gittik ancak dört saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışında bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük. Uygulanmakta olan ekonomik programın Türkiye’de nasıl bir bölüşüm şoku yarattığını hepimiz çok yakından biliyoruz. En üst gelir grubunda bulananların gelirlerinde ciddi şekilde artış olurken, düşük gelirlilerin gelirlerinde bir gerilemenin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zenginlerin zenginleştiği, yoksulların yoksullaştığı bir dönemdeyiz."
Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemde, asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasını reddettiklerini kaydeden Karatepe, “Bu artışın yapılmasının bir zorunluluk olduğunu, sayın bakana ifade ettik” dedi.
Çelik: Herkes öneri getirebilir
Görüşmeyle ilgili MYK toplantısı sürerken açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Gündeme getirilen konular hükümetin zaten bildiği, bakanlığın zaten üzerinde çalıştığı konular. Herkes öneri getirebilir. Ekonomi yönetimimiz de ne yaptığını biliyor ve öngördükleri takvim kusursuz bir şekilde işliyor. Mehmet Bey ekonomi vizyonumuzu talep üzerine paylaşmış oldu" dedi.
“Zenginlerden vergi alınsın”
Yalçın Karatepe, Mehmet Şimşek’ten vergide adaletin sağlanması için vergilerin yüksek gelir gruplarında yer alanlardan yüksek oranda vergilendirilmesi gerektiğini ifade ettiklerini söyledi. Karatepe, Şimşek’le görüşmesinde yurt dışı çıkış harcına yapılacağı iddia edilen artışı da gündeme getirdiğini söyledi. “Bunun doğru olmadığını, vatandaşın seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir uygulama olduğunu ifade ettim” diyen CHP’li Kartepe, “Ama bu konuda sayın bakandan somut bir değerlendirme duymadım. Anladığım kadarıyla tasarı üzerinde çalışmalarını tamamlamamışlar” diye konuştu.