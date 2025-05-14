CHP’li Suiçmez’den TBMM'de yaş çay fiyatı çağrısı

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, 2025 yılı yaş çay alım fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak üreticinin büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Suiçmez, “Bu yıl yaş çay alım fiyatı kilogram başına 25,44 TL olarak açıklandı. Bu rakam, artan mazot, işçilik ve enflasyon karşısında üreticinin harcamalarını bile karşılamayacak düzeydedir” dedi.

Açıklanan fiyatın çay üreticisine “çay ekmeyin” mesajı verdiğini söyleyen Suiçmez, “İktidar, çay üreticisinin emeğini görmezden gelmeye devam ediyor. Vakit kaybedilmeden fiyat revize edilmeli ve yaş çay alım fiyatı en az 36 TL olarak açıklanmalıdır” çağrısında bulundu.