Çiğ süt destekleme ödemeleri başlıyor

24 Ocak 2019

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 260 bin üreticiye toplam 255 milyon liralık çiğ süt ödemelerine yarın başlanacağını duyurdu.

Pakdemirli, "2018 yılı eylül-ekim-kasım ayları çiğ süt destekleme ödemelerine 25 Ocak Cuma günü, yani yarın başlıyoruz. Bu çerçevede iki gruba ayırdığımız 260 bin 615 üreticimize, 2 milyon 142 bin ton çiğ süt için toplam 255 milyon lira ödeme yapmış olacağız" diye konuştu.

Buna göre, birinci grupta yer alan ve kimlik numarasının son hanesi 6-8 olan üreticilere 25 Ocak Cuma günü saat 18.00'den sonra 113 milyon 787 bin lira ödenecek. İkinci grupta yer alan ve kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 olan çiğ süt üreticilerine ise 1 Şubat Cuma günü 141 milyon 168 bin lira ödeme yapılacak.

Bu arada, son dönemlerde hayvanlara yönelik kasten öldürme, işkence, eziyet ve kötü muamele fiillerinde artış görüldüğünü anlatan Bekir Pakdemirli şunları söyledi:

"Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş, Bakanlığımız tarafından, Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla koordineli olarak değişiklik taslağı üzerinde çalışılmıştır. Söz konusu taslakta, hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiillerinin, suç kapsamına alınması yönünde düzenlemeler öngörülmektedir. Ayrıca, vatandaşlar tarafından sıkça şikayet konusu olan, ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulmasının yasaklanmasına dair değişiklik öngörülmüştür. Sahipsiz hayvan popülasyonunun artmasını engellemek maksadıyla, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere de yaptırım getirilmesini hedefliyoruz. Bakanlığımız, ilgili kanunda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalarına devam etmektedir"

Kaynak: AA