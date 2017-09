Çiğ süt fiyatı 1 lira 40 kuruş oldu

22 Eylül 2017

Ali Ekber YILDIRIM



İZMİR-Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt referans fiyatını litre başına 10 kuruş artırarak 1 lira 40 kuruşa çıkardı. Bugün saat 14.00'te toplanan ve yaklaşık 4 saat süren Ulusal Süt Konseyi toplantısında 1 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere çiğ süt referans fiyatı 1 lira 30 kuruştan 1 lira 40 kuruşa çıkarıldı.



Üretici temsilcilerinin en az 1 lira 45 kuruş olmasını istedikleri çiğ süt fiyatı Ulusal Süt Konseyi toplantısında "fabrika teslimi" olmak üzere 10 kuruş artışla 1 lira 40 kuruş oldu.



DÜNYA' nın toplantıya katılanlardan edindiği bilgilere göre zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı toplantıda bakanlık temsilcilerinin sanayiciden yana tavır alması nedeniyle bir üretici temsilcisinin Gıda,Tarım ve Hayvancılık Genel Müdürü Osman Uzun'a:" Sayın Genel Müdür siz bakanlığı mı temsil ediyorsunuz sanayicileri mi" diyerek sitemde bulunması dikkat çekti.



Artış çiftçiye yansımayacak



Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen 1 lira 40 kuruşluk çiğ süt referans fiyatı "fabrika teslim fiyatı" olduğu için gerçekte üretici açısından artış olmayacak. Fiyata "fabrika teslim fiyatı" ibaresi eklenerek nakliye,soğutma primi ve diğer bazı kalemler fiyatın içine konuldu. Sanayicinin ödediği bazı giderler çiğ süt üreten çiftçiye yüklenmiş oldu.. Dolayısıyla fiyat 10 kuruş artmış görünse de çiftçiye yansıtılmayacak.



Fiyat 1.30'un altına düşerse müdahale olacak



Eski Gıda,Tarım ve hayvancılık bakanı Faruk Çelik'in başlattığı Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya müdahalesi ise belli şartlara bağlanarak gevşetildi. Piyasada çiğ sütün litre fiyatı 1 lira 30 kuruşun altına düştüğünde Et ve Süt Kurumu alım yaparak müdahale edecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba göreve geldikten sonra yaptıkları görüşmelerde "Et ve Süt Kurumu süt alıyor bize süt kalmıyor" diyerek müdahalenin sonlandırılmasını istedikleri biliniyor. Ulusal Süt Konseyi'nde sanayicilerin bu isteği kısmen karşılanmış oldu. Et ve Süt Kurumu fiyat 1.39-0'un altına düştüğünde müdahale edecek.



Fatura ile ödeme farklı olacak



Çiğ süt üreticilerinin temsilcileri yapılan 10 kuruşluk artışın çiftçiye yansıması olmayacağını iddia ederek: "Süt alanlar üreticiye çiğ sütün litresini 1 lira 40 kuruş olarak fatura edecek,ancak ödeme daha düşük olacak." görüşünü savunuyor.