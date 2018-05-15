Çiğ süt primine seçim zammı

15 Mayıs 2018

ALİ EKBER YILDIRIM

İZMİR- Çiğ süt üreticilerine ödenen destekleme primine seçim zammı yapıldı. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) toplantısından çıkarken üreticilere ödenen çiğ süt primini artırdıklarını söyledi. Fakıbaba, Başbakan Binali Yıldırım ile görüştükten sonra artan yem fiyatlarına karşı üreticiyi korumak amacıyla çiğ süt primini sıcak süt için litre başına 5 kuruş, soğut süt için 10 kuruş ve örgütlü üreticilere ise soğuk süt için litre başına 12 kuruş prim ödenmesine karar verdiklerini söyledi.

Üretici 5 aydır prim alamıyor

Yılbaşından bu yana süt destekleme primi almayan süt üreticileri, çiğ süt primi belirlemenin bakanlığın yetkisinde olduğunu kimi zaman primin artırıldığını, bazen de düşürüldüğünü belirterek: "Seçim öncesi süt primi artırılıyor. Geçen sene sıcak süte 4 kuruş, soğuk süte litre başına 8 kuruş prim ödenirken, ne olduysa prim sıcak sütte 2 kuruşa, soğuk sütte 3 kuruşa düşürüldü. Örgütlü üreticilere ise 4 kuruş olarak ödendi. Yani önce düşürdüler şimdi seçim var diye çok yükselmiş gibi gösteriyorlar. Artan yem maliyetleri karşısında verilen bu primler çok yetersiz. Üstelik yılbaşından bu yana yaklaşık 5 aydır prim ödenmiyor. Primler ödenmeden artan yem maliyeti ile biz daha fazlasını ödedik" yorumunu yaptı.

Hükümet erken seçim öncesi yaş çay alım fiyatını geçen yıla göre yüzde 16, buğday alım fiyatını ise yüzde 11.7 oranında artırdı. Çiğ süt primindeki artışla hayvancılık sektörüne de seçim zammı yapılmış oldu.